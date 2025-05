Ci sono 17 italiani nella Forbes 30 Under 30 Europe del 2025, la lista stilata dalla rivista per identificare ogni anno 300 personalità sotto i 30 anni che si sono distinte in diversi settori dell’industria e dell’imprenditoria. Da arte, cinema e intrattenimento a e-commerce, tecnologia e venture capital, le categorie sono numerose e in ciascuna di esse è presente almeno una ragazza o un ragazzo italiani.

Gli italiani nella Forbes 30 Under 30 Europe 2025

Nella sezione Entertainment ci sono un’attrice e un attore, Benedetta Porcaroli e Lorenzo Zurzolo, ovvero la “baby squillo” Chiara e il fidanzato Niccolò nell’acclamata serie Netflix Baby. Classe 1998, Porcaroli è apparsa di recente nel cast de Il Gattopardo di Tom Shankland ed è pronta a sbarcare a Hollywood con l’horror Immaculate – La prescelta di Michael Mohan. Nato nel 2000, Zurzolo è reduce dalla performance nei panni di Italo Balbo nella prima stagione di M – Il figlio del secolo, tratta dai romanzi di Antonio Scurati.

Nella categoria Art & Style spicca Davide Marzullo, uno degli chef più promettenti della scena gastronomica italiana. A soli 27 anni ha guadagnato una stella Michelin con la sua Trattoria Contemporanea di Lomazzo, in provincia di Como. Per Retail & ECommerce c’è Luca Santeramo, il fondatore del brand emergente FiveFourFive, marketplace di lifestyle con articoli di moda urban a prezzi accessibili. In Science & Healthcare ci sono due ragazze italiane: la ricercatrice Crystal Marruganti, specializzata in odontoiatria, e la figlia d’arte Lucrezia Cester, co-fondatrice della startup LightHearted AI che usa l’intelligenza artificiale per diagnosticare patologie cardiache.

L’evoluzione dell’intelligenza artificiale al centro della giovane imprenditoria

Nella categoria Consumer Technology sono presenti l’ex Google e Amazon Michela Andreolli (è la mente di Arke, una startup che sviluppa software gestionali per piccole e medie imprese) e Alexandros Fokianos e Aurora Maggio, i co-founders di Zefi AI, startup che sfrutta l’intelligenza artificiale per permettere alle aziende di automatizzare l’analisi delle conversazioni con i clienti. Per il Finance è riconosciuto il lavoro di Ambra Zhang, la co-fondatrice e amministratrice delegata di Juniper, piattaforma che innova il settore assicurativo con le sue polizze per il sistema riproduttivo.

La categoria Manufacturing & Industry è il territorio in cui si muovono due under 30 italiani. Marco Bertone è il co-fondatore e amministratore delegato di Syntetica, startup basata a Parigi che si occupa di riciclo di nylon 6 e 6.6 da tessuti misti. Ha invece sede in Germania l’innovativa reLi Energy, azienda fondata dall’ingegnera Laura Laringe con Ashish Guhan Baskar e Krishna Kumar Rathinam. I tre ottimizzano l’affidabilità e la durata dei cosiddetti Bess, i sistemi di accumulo dell’energia a batteria.

In Media & Marketing c’è una firma nota del giornalismo italiano: Silvia Martelli, cronista multimediale del Sole 24 Ore, dove si occupa principalmente di esteri per Lab24. Per il gruppo è anche autrice di Sex and the Economy, podcast e inchiesta sull’industria del sesso dentro e fuori i confini della legalità, coordina il progetto di giornalismo collaborativo Pulse e insegna ai corsi in campo digitale ed economico-finanziario.

Nel settore Social Impact la scelta di Forbes è caduta su Chiara Airoldi e Olimpia Santella, le co-fondatrici di Cloov. La startup fashion-tech ha ideato un software che aiuta i brand di moda a integrare la circolarità e il riuso nelle loro strategie. Per Sports & Games, infine, è la volta di Nicolina de Cristofaro e Antonio Ramicello, la coppia di maestri del gaming dietro Incantum Games. Lo studio indipendente ha sede in Estonia, ha collaborato con Elysium Blockchain per il free-to-play Crown Chaser e ha fatto segnare oltre 50 milioni di download per i suoi videogiochi. La lista completa è disponibile sul sito di Forbes.