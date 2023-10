Lo spreco di cibo è uno dei principali responsabili per il consumo di acqua, l’inquinamento di plastica usata per gli imballaggi e le emissioni di CO2 nell’aria. Per combattere questo fenomeno è nata iThanks, un’innovativa startup italiana che aiuta gli esercenti nella sfida per la sostenibilità. Il progetto, nato a Torino, si propone di risolvere il problema alla radice: con un controllo automatico a monte delle scadenze alimentari.

iThanks, startup italiana contro lo spreco

iThanks è un assistente digitale che automatizza il controllo e la gestione dei prodotti in scadenza nei negozi e nei supermercati, nelle drogherie e nei corner store. Ma può essere implementato pure nelle farmacie, negli ospedali e nei negozi di cibo per animali. La startup calcola che in tre mesi, iThanks può limitare quasi il 50% degli sprechi alimentari.

L’app avvisa il personale quando un prodotto è in scadenza e segnala in quale reparto si trova. L’esercente visualizza in tempo reale da smartphone, computer o tablet la notifica con l’andamento degli alimenti, di una specifica categoria merceologica, di un reparto o dell’intero negozio. In questo modo, il tempo per il controllo scadenze che di solito avviene manualmente due o tre volte a settimana viene sensibilmente ridotto.

Addio allo spreco alimentare con l’assistente digitale iThanks

L’assistente digitale permette di elaborare automaticamente i dati per migliorare la produttività e le performance dell’attività. Questi analytics ecologici – che fino ad ora erano quasi impossibili da ottenere – calcolano con esattezza l’impronta sostenibile e idrica di un negozio, un supermercato o una catena.

Ma assieme alla lotta allo spreco alimentare, iThanks si impegna anche a ridurre le svalorizzazioni, il tempo di lavoro e le perdite economiche. Gli analytics identificano quali prodotti generano più perdite: confrontando questi dati, gli esercenti riescono a ridurre l’impegno e la fatica dei dipendenti e migliorare le performance.

iThanks, app avvia importanti collaborazioni

Dietro iThanks c’è la società torinese EK Service di Erik Bazzanella, già responsabile del progetto Puzzle di bordo, un social network turistico che promuove le relazioni tra viaggiatori e professionisti del settore viaggi. Il progetto è stato valutato come migliore startup innovativa italiana per Atena STB e idoneo al progetto InnoventureLab (PoliTO, PoliMI e Bocconi).

Oltre che collaborare con Torino Social Impact e con una multinazionale del settore, iThanks ha in corso una bozza di collaborazione con il Pollenzo Food Lab dell’Università di Scienze Gastronomiche di Bra. L’ateneo vuole stringere una partnership per i benefici e l’innovazione che l’app può apportare nel settore e per i dati che riesce a restituire.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO