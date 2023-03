Si sono aperte le candidature di giovani inventrici e inventori che, grazie ad idee innovative nel campo dell’ingegneria e del design, possono migliorare il pianeta. Il premio James Dyson Award dal 2005 si rivolge a laureandi e neolaureati in ingegneria e design mettendoli davanti ad una sfida: ideare progetti per salvaguardare l’ambiente. Tra le invenzioni più richieste ci sono quelle sul riutilizzo della plastica, la biodegradabilità dei materiali, e la diagnostica medica a domicilio.

Premi in palio e come candidarsi

Diversi sono i premi previsti per i vincitori della gara. Si parte con i premi in denaro: i vincitori globali del James Dyson Award ricevono 34.000 euro, mentre i vincitori nazionali 5.600 euro, come incentivo per mettere in pratica e sviluppare le loro invenzioni. C’è poi la copertura mediatica, ovvero la visibilità che ottengono i vincitori e le loro creazioni che hanno risonanza mondiale. Infine non manca un sostegno ai vincitori delle edizioni precedenti con una rete vera e propria dedicata a loro, lanciata lo scorso anno, per la commercializzazione delle loro invenzioni. Grazie a questa rete vengono offerti anche corsi e networking per i vincitori e la possibilità di fare tutoraggio.

Per candidarsi alla nuova edizione è necessario collegarsi al sito ufficiale del premio James Dyson Award, registrarsi, e compilare il form online. I candidati, negli appositi spazi, dovranno spiegare nel dettaglio la loro invenzione, come funziona e il processo di sviluppo della stessa. Per candidarsi c’è tempo fino al 19 luglio 2023. Le candidature migliori sono quelle che spiegano con chiarezza il progetto e lo sviluppo creativo, che forniscono una prova di prototipazione fisica (con immagini e video) dell’invenzione, e che l’idea dimostri di risolvere un problema reale.

I risultati del premio James Dyson Award

Quella del 2023 sarà la 18esima edizione del premio nato, dunque, nel 2005. Nel corso degli anni sono stati premiati 390 progetti. Ad oggi più del 70% dei vincitori globali delle precedenti edizioni sta commercializzando le proprie invenzioni. Il premio punta a trovare giovani ingegneri che propongano idee per risolvere problemi in modo sostenibile, sprecando meno energia e utilizzando meno materiali.

Ogni Paese o regione partecipante premia un vincitore nazionale, con il premio da 5.600 euro, e due secondi classificati nazionali. A scegliere i vincitori nazionali è una giuria esterna in collaborazione con Dyson. Nella scorsa edizione il premio è stato inaugurato per la prima volta in Thailandia e Turchia mentre quest’anno sarà in Portogallo. I vincitori nazionali passano poi alla fase di selezione e premiazione internazionale dove lo stesso fondatore del premio, Sir James Dyson, seleziona i vincitori mondiali.

