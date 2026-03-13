La Juve è definitivamente out: 100 milioni di euro, Tonali adios

Cento milioni di euro: è questa la cifra che gira attorno al nome di Sandro Tonali e che, di fatto, mette la Juventus fuori dalla partita. Non ufficialmente, certo, ma nella pratica sì. Il centrocampista italiano del Newcastle è tornato a essere uno dei nomi più caldi del prossimo mercato estivo. In Premier lo considerano uno dei mediani più completi della lega e il club inglese ha già fatto capire la sua posizione: se qualcuno vuole davvero parlarne, la base è tra 90 e 115 milioni di euro. E con queste richieste, per la Juve, il discorso cambia completamente.

L’offerta mostruosa per Tonali: Juve out

La Juventus la pista Tonali l’ha seguita davvero, e continuano a farlo, non è una fantasia da mercato. A Torino cercano da tempo un centrocampista che possa cambiare ritmo alla squadra, uno capace di stare davanti alla difesa ma anche di portare palla e dare ordine. Italiano, 25 anni, cresciuto tra Brescia e Milan prima del salto in Premier nel 2023. Ma il problema è economico. Quando si comincia a parlare di offerte vicine ai 100 milioni, il tavolo si restringe a pochissimi club europei. Secondo le indiscrezioni che arrivano dall’estero, l’Arsenal sarebbe pronto a muoversi seriamente proprio su quelle cifre, così come il Real Madrid di Florentino Perez. E a quel punto l’amministratore delegato Damien Comolli può solo restare a guardare. I grandi talenti italiani stanno diventando sempre più difficili da riportare in Serie A. E a Torino resterà quella sensazione un po’ amara che ogni tifoso conosce bene: vedere un giocatore perfetto per la propria squadra, mentre qualcun altro sta già preparando l’assegno.