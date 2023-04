Grande riconoscimento internazionale per l’azienda italiana Casa Francoli: La Visione di Luigi è la Miglior grappa del 2023, nonché la prima ecosostenibile. Due premi importanti, assegnati dall’International Spirits Award, che porteranno il distillato in giro per il mondo.

La Visione di Luigi è la miglior grappa del 2023: i dettagli

La Visione di Luigi, dell’azienda Casa Francoli, è la miglior grappa del 2023. Ad assegnare questo premio internazionale è stato l’ISW – International Spirits Award, un famoso concorso del settore istituito dal gruppo Meininger, in Germania. I riconoscimenti, però, non sono finiti qui: il distillato ha conquistato anche la medaglia Grand Gold perché si tratta della prima grappa ecosostenibile. “Aver vinto questi premi ci rende orgogliosi e ci porta ad un costante impegno per rendere la Grappa un prodotto sempre più innovativo, dando voce al nostro metodo, ecosostenibile all’infinito“, hanno dichiarato i vertici di Casa Francoli.

Il premio come Miglior grappa del 2023 e la medaglia Grand Gold sono stati assegnati da una giuria composta da esperti del mondo dei distillati. I giudici sono stati chiamati ad esprimere un parere senza essere informati sulle caratteristiche tecniche dei prodotti. Profumo, gusto, consistenza e aromi con la ruota aromatica: questi i quattro parametri tramite cui sono state votate le grappe in concorso. Per quanto riguarda La Visione di Luigi, sono state apprezzate soprattutto la finezza e l’armonia.

La Visione di Luigi è la prima grappa ecosostenibile

La Visione di Luigi non è soltanto la Migliore grappa del 2023, ma anche la prima ecosostenibile. Per la produzione, si utilizza “materiale riciclabile e sostenibile all’infinito“. L’azienda Casa Francoli ha dichiarato: “Dalle bucce dell’uva si ottiene la grappa, i semi contengono un prezioso olio dietetico e cosmetico mentre i raspi possono essere usati come combustibile o pacciamante. Dopo la distillazione le bucce vengono essiccate e utilizzate come unico combustibile aziendale per produrre il vapore necessario alla distillazione e al riscaldamento di tutta l’azienda. Le ceneri di combustione sono inoltre un ottimo fertilizzante. Il nostro è un esempio di sostenibilità e di economia circolare“. Tutto qui? No: il vetro che contiene la grappa è riciclato, mentre l’etichetta è “in carta a ridotto impatto ambientale“.

