Le dimissioni di Christine Lagarde dalla BCE erano nell’aria da qualche giorno, ma l’ufficialità è arrivata giovedì 29 ottobre 2026: la presidente della Banca Centrale Europea ha comunicato la sua decisione al Consiglio direttivo e al presidente del Consiglio europeo António Costa, che ha poi reso pubblica la notizia. L’uscita è fissata per il 7 febbraio 2027, circa nove mesi prima della scadenza naturale del mandato, prevista per il 31 ottobre 2027. Una scelta anticipata, dunque, che apre una fase di transizione delicata per l’istituzione monetaria più importante d’Europa e che alimenta già domande sul futuro della politica dei tassi nell’Eurozona.

Un addio annunciato con mesi di anticipo

La tempistica scelta da Lagarde non è banale. Lasciare la presidenza della Banca Centrale Europea con nove mesi di anticipo rispetto alla fine naturale del mandato significa consegnare al suo successore — o successora — un periodo di rodaggio prima che scadano formalmente i termini. Non è un dettaglio trascurabile: la BCE opera in un contesto in cui la continuità della guida ha un peso specifico sui mercati finanziari, sulla credibilità dell’istituzione e sulla capacità di gestire eventuali shock economici.

L’annuncio è stato formalizzato direttamente da António Costa, presidente del Consiglio europeo, a conferma che la comunicazione è avvenuta attraverso i canali istituzionali corretti. Lagarde ha informato il Consiglio direttivo nella stessa giornata, rispettando le procedure previste dallo statuto della banca.

Perché le dimissioni di Lagarde dalla BCE segnano un momento cruciale

Quando si parla di lagarde dimissioni bce, il tema non riguarda soltanto una persona, ma il futuro dell’architettura monetaria europea. La BCE non è un’azienda che cambia amministratore delegato: è l’istituzione che fissa i tassi di interesse per i venti paesi dell’area euro, che gestisce la stabilità dei prezzi per oltre 340 milioni di cittadini e che interviene — o sceglie di non intervenire — nei momenti di crisi dei mercati del debito sovrano.

Il fatto che le dimissioni di Lagarde arrivino con un preavviso così lungo rispetto alla data effettiva di uscita (7 febbraio 2027) è probabilmente una scelta deliberata: dare tempo alle istituzioni europee di avviare il processo di nomina del nuovo presidente senza pressioni dell’ultimo minuto. La nomina del presidente della BCE richiede infatti una procedura articolata che coinvolge il Consiglio europeo, il Parlamento europeo e i governi nazionali, e i tempi non sono mai brevi.

Cosa cambia nei prossimi mesi per la BCE

Immagine generata con AI

Tra oggi e il 7 febbraio 2027, la BCE resterà operativa con la sua struttura attuale. Lagarde continuerà a presiedere il Consiglio direttivo e a rappresentare l’istituzione nelle sedi internazionali. Non si tratta di un vuoto di potere: il mandato prosegue fino alla data indicata, e le decisioni di politica monetaria seguiranno il calendario ordinario delle riunioni.

Il tema della successione, però, diventa immediatamente politico. La presidenza della BCE è una delle nomine più contese nell’architettura istituzionale europea, perché riflette equilibri tra i grandi paesi dell’Eurozona — Germania, Francia, Italia, Spagna — e orientamenti di politica economica spesso divergenti. Chi siederà sulla poltrona di Lagarde dovrà probabilmente confrontarsi con un contesto ancora incerto sul fronte dell’inflazione e con pressioni crescenti sui bilanci pubblici di diversi stati membri.

Il peso di una presidenza in un’epoca di discontinuità

Senza entrare in valutazioni che andrebbero oltre i fatti verificati, è difficile ignorare che la presidenza di Christine Lagarde alla BCE si è svolta in anni tutt’altro che ordinari per l’economia europea. La gestione dei tassi, il tema dell’inflazione post-pandemia, le tensioni geopolitiche e le pressioni sui debiti sovrani hanno reso il lavoro della banca centrale straordinariamente visibile per l’opinione pubblica — ben oltre i consueti circuiti tecnici e finanziari.

Le dimissioni dalla BCE di Lagarde arrivano in un momento in cui l’istituzione è ancora al centro del dibattito pubblico europeo, e in cui ogni parola del presidente — o della presidente — viene analizzata dai mercati con un’attenzione quasi chirurgica. Proprio per questo, la scelta di comunicare l’uscita con mesi di anticipo, in modo ordinato e attraverso i canali ufficiali, è già di per sé un messaggio: nessuna rottura improvvisa, nessun colpo di scena, ma una transizione gestita.

Nelle prossime settimane, il dibattito si sposterà inevitabilmente sui nomi possibili per la successione. Ma fino al 7 febbraio 2027, la BCE ha ancora una guida in carica, con tutti i poteri e le responsabilità che questo comporta.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.