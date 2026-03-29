Lautaro-Inter, c'è di mezzo Javier Zanetti: questa volta si fa sul serio - Leonardo.it

L’Inter è pronta a mettere in atto una strategia di mercato che, almeno sulla carta, potrebbe portare a un doppio colpo di scena, o meglio, di Lautaro. Il nome che rimbalza con insistenza nelle ultime ore non è solo quello del famoso bomber argentino che veste la maglia nerazzurra, ma anche un giovane difensore che gioca nel River Plate. A sorprendere, oltre alla grande promessa sul campo, è l’ingerenza di uno degli uomini più influenti dell’Inter: Javier Zanetti.

Un nuovo Lautaro per l’Inter

Il legame tra il dirigente e l’Argentina è noto e forte e, proprio grazie a questo vincolo, i nerazzurri potrebbero aver preso in considerazione un profilo che sta crescendo molto. Il giocatore in questione si chiama Lautaro Rivero, classe 2003, difensore del River Plate che ha attirato l’attenzione di diversi club europei. La sua carriera sta prendendo una piega interessante, ma è il suo collegamento con Zanetti che rende questa trattativa ancor più intrigante. L’ex capitano interista avrebbe infatti dato un forte supporto nella valutazione del talento, vista anche la conoscenza diretta e la stima che c’è tra i due.

Lautaro Rivero è un difensore che si è messo in luce per le sue qualità fisiche, la sua capacità di lettura del gioco e il suo temperamento, che lo rendono già pronto per affrontare un palcoscenico europeo. Ma l’influenza di Zanetti non si limita alla semplice sponsorizzazione: secondo quanto riferito da El Crack Deportivo, l’Inter sta seguendo con molto interesse il suo sviluppo, tanto da valutare un’offerta concreta nelle prossime finestre di mercato.

Colonia argentina all’Inter

Se questa mossa andasse a buon fine, l’Inter non solo riuscirebbe a portare in squadra un altro talento argentino, ma lo farebbe con la garanzia di avere alle spalle una figura come Zanetti, il cui parere è sempre molto rispettato. In un mercato che si fa sempre più competitivo, l’intervento dell’ex capitano nerazzurro potrebbe risultare decisivo per portare Rivero a Milano. Il futuro del difensore potrebbe dunque essere davvero a Milano, ma le prossime settimane diranno se questa pista sarà percorsa seriamente. La sensazione è che la trattativa, ora, non sia più solo una voce, ma qualcosa di più concreto.