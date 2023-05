Milano ospita la libreria più antica d’Italia, che si chiama Bocca ed è situata in Galleria Vittorio Emanuele II, e custodisce molte prime edizioni tenute come un tesoro prezioso. Ma ci sono anche quadri e sculture. Aperta dal 1775 il suo attuale proprietario, Giorgio Lodetti, ha deciso di raccontare la storia della libreria in un volume dal titolo “Archivio storico di una famiglia di librai milanesi” in omaggio ai fondatori, i fratelli Bocca.

Libreria Bocca: un fiore all’occhiello di Milano

E’ una piccola libreria specializzata in libri d’arte, quella che si trova nella Galleria di Milano, e contiene numerosi libri che hanno fatto la storia d’Italia e anche del mondo. La Libreria Bocca è situata in uno spazio di cinquanta metri quadrati e contiene un numero indefinito di libri, sculture, quadri, pezzi di arredamento realizzati anche da artisti contemporanei. Per chi ama i libri entrare in questo luogo, che sembra uscito da un’altra epoca, è come sentirsi al Parco Giochi. Tanti gli addetti del mondo dell’arte che l’hanno frequentata e che continuano a farlo ancora oggi. Per questo la libreria è considerata un vero punto di riferimento della città.

Libro aperto in biblioteca

La storia della libreria più antica d’Italia

L’attuale proprietario, Giorgio Lodetti, ha ricostruito insieme al padre Giacomo la storia della famiglia Bocca, fondatrice della Libreria Bocca, e originaria di Torino. Tutto parte da Giuseppe Bocca, nato nel 1789, e si conclude con la scomparsa di Giuseppe junior nel 1951. Tanti i volumi stampati dalla famiglia Bocca nel corso di tre secoli ma il libro di Lodetti, uscito alla fine di aprile, si concentra sulle ultime due collane editoriali che vanno dal 1898 al 1958: Biblioteca di Scienze Moderne e Piccola Biblioteca di Scienze Moderne. Il volume si arricchisce, inoltre, del primo volume di ogni serie edita e da piccole collane. E mentre i social e il web sembrano prendersi, apparentemente, ogni attimo della vita di ognuno, il potere curativo dei libri resta qualcosa più attuale che mai.

