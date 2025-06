Va alla Liguria il Green Road Award 2025, la decima edizione dell’Oscar del Cicloturismo. Grazie al progetto Cycling Riviera e alla pista ciclabile della Riviera dei Fiori, la Regione si classifica al primo posto tra le zone bike-friendly d’Italia che promuovono vacanze in bici lente e sostenibili. La proclamazione arriva in occasione della Giornata mondiale della bicicletta, che si celebra ogni anno il 3 giugno.

Liguria vince l’Oscar del Cicloturismo 2025

Cycling Riviera è un progetto che nasce da un’idea della startup Diemme Technology: un’app che fa conoscere la Riviera dei Fiori tramite una selezione di servizi, attrazioni e itinerari con particolare attenzione alla mobilità sostenibile. Tra i percorsi segnalati spiccano la ciclabile dei fiori a Imperia, la salita della Cipressa a Santo Stefano al mare e l’anello Arma – Bussana – Perinaldo.

Il secondo posto va alla Basilicata per la Ciclovia Meridiana, un percorso ad anello che parte da Potenza e si snoda per 295 chilometri attraverso il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese. Sul gradino più basso del podio c’è la Puglia per la Ciclonica, la ciclovia del Salento Ionico che fa scoprire a turiste e turisti parchi costieri, borghi e spiagge selvagge.

Le vacanze su sue ruote sono sempre più un’opportunità

La menzione Alis dei Green Road Awards 2025 va al Lazio per il Gtl, il Gran Tour del Lazio: la ciclovia ad anello di oltre 1000 chilometri che parte e arriva a Roma toccando in 18 tappe tutte le provincie della regione. La stampa assegna la sua menzione al Piemonte per la ciclovia Bar to Bar, ovvero la Barbaresco – Barolo: un percorso ad anello in 7 tappe che attraversa buona parte del territorio di Langhe Roero. Legambiente menziona invece la Lombardia per il tratto della Ciclovia del Sole che passa per la provincia di Mantova.

Il premio alla destinazione straniera bike-friendly va alla Slovenia, apprezzata per i suoi percorsi ciclabili che si snodano lungo la Drava, la costa, nel mondo alpino e il Mura. Il Premio speciale Cammini-Oscar del Cicloturismo, infine, va all’Umbria per La via di Francesco, il cammino per raggiungere Assisi sui passi del santo, partendo sia da Nord (dal santuario della Verna, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste del Casentino) che da Sud, ossia da Roma.

Green Road Award: i vincitori a Trieste

La cerimonia di premiazione dei Green Road Award 2025 si è tenuta nel capoluogo giuliano perché il Friuli-Venezia Giulia ha vinto il primo premio nel 2024 con la Ciclovia Pedemontana, l’itinerario che attraversa la regione da Sacile a Gorizia-Nova Gorica. Tra le città bike-friendly, invece, le migliori in Italia si confermano Trento, Milano, Torino, Rimini, Bologna e Firenze.

In occasione della cerimonia di premiazione degli Oscar del Cicloturismo e della Giornata mondiale della bicicletta, Isnart-Unioncamere ha presentato il rapporto Viaggiare con la bici 2025. Dall’analisi emerge che nel 2024 si sono registrate 89 milioni di presenze (+54% sul 2023) per un impatto economico di quasi 9,8 miliardi di euro. Numeri che fanno volare il cicloturismo: oggi la domanda di viaggi in bicicletta rappresenta più del 10% del totale dei turisti in Italia.