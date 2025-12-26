L’uso di questa pratica sta facendo aumentare le frodi in Italia: stanne alla larga

Aumentano le frodi in Italia dovute all’uso sbagliato di questa pratica. Si dovrà sempre prestare massima attenzione. Tutti i dati e i dettagli in merito.

Una frode non è altro che un grave inganno messo in atto con alcuni specifici raggiri da parte di truffatori e malintenzionati. Il loro obiettivo è quello di appropriarsi di qualcosa o di ottenere un profitto personale. La violazione dei diritti altrui può avvenire in vari modi e può colpire diversi ambiti.

Come ovvio che sia, una frode è qualcosa che va contro la legge. Chi dovesse essere beccato con le mani nel sacco potrà andare incontro a diversi problemi dal punto di vista penale. Purtroppo nel nostro Paese – nel corso degli ultimi anni – si è registrato un aumento esponenziale delle frodi in uno specifico settore. A cosa facciamo riferimento? Ecco tutti i dettagli.

Sono sempre di più le persone ad aver abbandonato – in parte o del tutto – l’uso del contante. Lo sviluppo dei pagamenti digitali ha reso la vita delle persone molto più pratica e veloce. Il poter pagare qualsiasi cosa con una prepagata o con la propria carta di debito o di credito associata al conto corrente ha letteralmente cambiato il mondo dei pagamenti. Dall’altro canto, però, si sono diffuse sempre più frodi dovute proprio al maggior uso delle carte. Analizziamo tutti i dati e gli ulteriori dettagli su questo argomento di natura pubblica.

Aumentano le frodi associate alle carte di credito: numeri molto preoccupanti

La frode messa in atto sulle carte di credito è una operazione di natura del tutto illecita. Essa è utilizzata da un malintenzionato per rubare denaro dal conto di un utente. Come viene attuata? In molti casi, rubando i dati della carta o altri dati sensibili del cliente, in modo da poter utilizzare la carta per effettuare acquisti o prelievi di contanti.

Aumentano in Italia le frodi associate alle carte di debito e di credito – www.leonardo.it

Un recente rapporto portato avanti da quattro esperti della Banca d’Italia ha reso noto qualcosa di assolutamente preoccupante per tutti i cittadini del nostro Paese. Sono in notevole aumento, infatti, le truffe e le frodi associate all’uso delle varie carte digitali di pagamento.

Le frodi avvengono ogni 13 transazioni su 100mila e mediamente vengono rubati circa 18 euro ogni 100mila euro di pagamenti. Se questi numeri sembrerebbero essere bassi, ciò preoccupa, però, è un altro aspetto.

Rispetto a qualche anno fa, infatti, “il numero di frodi è quasi triplicato, passando da circa mezzo milione a poco meno di un milione e mezzo, mentre l’ammontare è raddoppiato passando da 60 a circa 120 milioni di euro“. La maggior parte delle frodi avviene in riferimento ai pagamenti online e a quelli tramite Pos.