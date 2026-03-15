Ma quale Carnesecchi: il nuovo portiere della Juve arriva dalla Premier e non è Vicario

C’è un nome nuovo che guida i pensieri della Juventus quando si parla di chi dovrà difendere i pali nella prossima stagione, e non è quello che vi aspettavate. Dimenticate, almeno per ora, le voci insistenti su Marco Carnesecchi o su Guglielmo Vicario: in cima alla lista della dirigenza bianconera ci sarebbe Emiliano ‘Dibu’ Martinez, il portiere argentino dell’Aston Villa che sta brillando in Premier League e che potrebbe trasferirsi in Serie A nella sessione estiva di calciomercato.

La verità è che la Juve ha deciso di guardare fuori dall’Italia e dalla classica annata di nomi giovani e promettenti per puntare su un profilo già affermato, con personalità e palmares pesante alle spalle: oltre a essere uno dei portieri più riconosciuti in Inghilterra, Martinez ha giocato un ruolo importante nella vittoria dell’Argentina ai Mondiali del 2022, dove ha vinto anche il premio Yashin come miglior portiere.

Via Di Gregorio e Perin, Spalletti punta sull’esperienza

La necessità di cambiare passo tra i pali non nasce da un capriccio: le prestazioni di Michele Di Gregorio sono state altalenanti e la Spalletti ha spesso dovuto affidarsi a Mattia Perin per tamponare i problemi, almeno a fasi alterne. A questo punto la società sembra convinta che serva un nome che non solo dia sicurezza tecnica, ma che porti anche una leadership consolidata in uno spogliatoio che sta cercando di ritrovare fiducia e ambizione.

Martinez non è uno qualunque: ha esperienza in un campionato estremamente fisico e competitivo, ha affrontato i big match della Premier League e sa gestire situazioni sotto pressione. Arrivare in Serie A a 33 anni può sembrare un azzardo per alcuni, ma è proprio quella combinazione di esperienza e freschezza mentale che, nella testa di chi fa mercato a Torino, potrebbe aiutare a risolvere un problema che si trascina ormai da tempo.

Dibu Martinez, il duello con l’Inter e lo scambio con Douglas Luiz

E no, non è una suggestione isolata: l’Inter guarda allo stesso portiere e il duello tra le due grandi del Nord per strapparlo all’Aston Villa è reale. Questo significa che la trattativa non sarà una semplice formalità, anzi, potrebbe condizionare anche altri movimenti sul mercato estivo. E qui entra in gioco un doppio binario che mescola questioni tecniche a equilibri economici: si parla addirittura di inserire nel possibile scambio nomi come Douglas Luiz, tornato a Birmingham nello scorso gennaio, come pedina per facilitare l’accordo.