La band Måneskin si è portata a casa una nomination come Best New Artist ai Grammy 2023, i premi più importanti dell’industria musicale. Gareggeranno nella stessa categoria di altri famosi artisti emergenti come: Omar Apollo, Wet Leg, Latto, Domi & JD Beck, Anitta, Molly Tuttle, Muni Long, Samara Joy e Tobe Nwigwe. La cerimonia di premiazione si terrà domenica 5 febbraio alla Crypto.com Arena di Los Angeles.

Måneskin: la band conquista il mondo

Nell’ultimo anno i Måneskin hanno calcato i palchi dei festival più famosi del mondo, soprattutto quelli negli Stati Uniti. Basti pensare alla calorosa accoglienza da parte del pubblico che ha travolto la band al Coachella Festival. La band è stata anche ospite dei maggiori show televisivi più seguiti d’America, tra cui il Jimmy Fallon Show, lo show di Ellen DeGeneres, il Saturday Night Live e il talent show The Voice Usa.

Questa è la prima nomination ai Grammy per la band italiana, il cui nuovo album ‘RUSH!’ uscirà il 20 gennaio, quindi pochi giorni prima della cerimonia più attesa nel panorama musicale. Subito dopo aver ricevuto la notizia hanno pubblcato un storia sul loro profilo Instagram ufficiale: “Non riusciamo a credere ai nostri occhi e alle nostre orecchie. Siamo stati appena nominati per Best New Artist ai Grammy 2023. Non potremmo essere più grati ed elettrizzati”.

Poco più che ventenni, questi ragazzi romani sono ancora molto giovani ma possono già essere considerati dei veterani del rock. Soprattutto pensando agli ultimi due anni, passati a girare il mondo e a travolgere ogni posto dove hanno iniziato a suonare con musica ed energia.

Il loro nuovo singolo The Loneliest, per il quale il frontman Damiano ha dichiarato di essere quasi annegato nelle scene girate sott’acqua, ha totalizzato circa 12 milioni di visualizzazioni in un mese.

Riproduzione riservata © 2022 - LEO