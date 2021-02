Mattia Villardita è un ragazzo di 27 anni che dà conforto e sorrisi ai bambini ricoverati in ospedale diventando Spiderman.

Dà conforto e sorrisi ai bambini ricoverati negli ospedali liguri. Questa è la missione di Mattia Villardita, giovane di 27 anni che aiuta i più piccoli nei momenti critici, trasformandosi in Spiderman. Un supereroe in corsia il quale è stato nominato cavaliere dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l’attività che svolge al fine di “alleviare le sofferenze dei più giovani pazienti ospedalieri“.

Si trasforma in Spiderman per confortare i bambini: la storia di Mattia

Indossa la tuta di Spiderman e diventa un vero supereroe per i bambini ricoverati in diverse strutture ospedaliere della Liguria. Questa è la nobile ed emozionante storia di Mattia Villardita, un ragazzo di 27 anni che ha come missione rendere felici i più piccoli che vivono in condizioni di salute difficili.

Un progetto che porta avanti, soprattutto perché ha sperimentato lui stesso, sulla propria pelle, le difficoltà legate a una malformazione congenita che lo ha costretto a sottoporsi a diversi interventi chirurgici e, di conseguenza, a passare molto tempo in ospedale.

Come lui stesso rivela in una intervista rilasciata al sito Positizie.it: “So benissimo quello che provano i bambini e le loro famiglie. Sono sofferenze che cerco di alleviare con questa mia missione di vita“.

Dalla sofferenza alla rinascita: perché Mattia diventa un supereroe

Nella vita reale, Mattia, quando dismette i panni del famoso supereroe dei fumetti e del grande schermo, lavora al porto. Nell’intervista, il giovane ha spiegato perché prova ad alleviare le sofferenze e il dolore dei piccoli pazienti degli ospedali liguri, indossando la tuta di Spiderman.

“Spiderman è stato sempre il mio personaggio preferito da bambino […] Spiderman è un personaggio umile. Con il tempo, non ha mai spesso di piacere di bambini. […] Fare del bene in prima persona: non c’è denaro che possa comprarlo“, ha rivelato a Positizie.it.

Per la sua encomiabile attività che svolge, nei vari ospedali della Liguria, ha ricevuto un importante riconoscimento da parte di Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica, infatti, lo ha nominato cavaliere.