Gli ambulatori di intervento rapido sono strutture mediche che forniscono assistenza immediata e non programmata a pazienti che necessitano di interventi rapidi che soffrono, dunque, di condizioni di salute non gravi e/o non urgenti. Questi ambulatori mettono a disposizione, quindi, un’alternativa al pronto soccorso nei quali trattare problemi di salute semplici, ad esempio febbre, piccole ferite, contusioni, infezioni respiratorie o disturbi gastrointestinali, evitando lunghe attese.

Ambulatori di intervento rapido: cosa sono

Al fine di alleggerire il lavoro della sanità pubblica, si possono utilizzare gli ambulatori di intervento rapido, che, per l’appunto, permettono di smaltire casi meno gravi in modo da trattare casi più gravi con maggiore celerità, senza intoppi.

Infermiera

Tali strutture sono spesso gestite da medici di famiglia, infermieri e altri operatori sanitari qualificati e possono trovarsi all’interno di ospedali o cliniche indipendenti. L’obiettivo è fornire cure, riducendo il carico sui pronto soccorso e migliorando la gestione delle risorse sanitarie.

Centri medici innovativi per interventi rapidi

Da ottobre, la Regione Toscana introdurrà una nuova sperimentazione di sei mesi con i PIR (Punti di Intervento Rapido).

Questi centri sono progettati per fornire un supporto immediato ai pazienti con problemi di salute meno gravi. Il personale che opererà all’interno sarà composto da medici di continuità assistenziale, ovvero l’ex guardia medica ed infermieri.

Questi nuovi ambulatori avranno a disposizione strumenti per l’analisi del sangue, un elettrocardiografo collegato in rete, un ecografo e attrezzature per eseguire test rapidi.

In tali ambulatori, dunque, saranno trattate condizioni che richiedono cure di bassa intensità, ad esempio piccole ferite, disturbi gastrointestinali, distorsioni, punture di insetti ed attacchi di panico. Nel caso in cui si sospettassero problemi più seri, il paziente sarà trasferito al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

