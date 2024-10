L’Europa presenta RescEU, flotta di 12 nuovi aerei anfibi antincendio, antincendio, che saranno utilizzati nel momento in cui si dovrà far fronte ad un’emergenza legata agli incendi boschivi, boschivi, con un problema per il quale bisogna, in sostanza, elaborare una risposta che sia efficace e che produca nei fatti dei risultati apprezzabili, in modo da non deturpare la natura.

Incendi boschivi, arriva la flotta di aerei europei

A causa del cambiamento climatico, gli incendi boschivi sono una delle problematiche che bisogna affrontare nel miglior modo possibile, in modo da tutelare la natura.

Nel corso del 2024, inoltre, il Sistema Europeo di Informazione sugli Incendi Boschivi ha fornito la panoramica in merito a queste emergenze, legate – in sostanza – alle ondate di calore e alla siccità prolungate che, nei fatti, hanno provocato il danneggiamento di 504.002 ettari di terreno, che equivalgono a due volte la superficie occupata dal Lussemburgo.

Pompieri che spengono il fuoco

La Commissione europea, dunque, ha scelto di monitorare e gestire le foreste e i suoli in modo da ridurre i rischi. Nel 2025 e infatti sarà introdotto il servizio satellitare di avviso di emergenza di Galileo .

Ideata anche una flotta di aerei, grazie all’accordo con la Canadian Commercial Corporation, che faranno parte del progetto RescEU,

In tal modo, dunque, saranno dispiegati risorse e personale, in modo da rispondere prontamente agli incendi boschivi in tutta Europa.

Il numero di incendi registrati nel 2024

Nello specifico, in Italia nel corso di dell’anno corrente, sono 355 gli incendi nei boschi e 37.000 gli ettari completamente bruciati.

C’è – poi – la Romania con 266 episodi, la Spagna con 193, la Francia con 152, la Bulgaria invece con 118 e il Portogallo con 67. Infine c’è la Grecia con 66 incendi boschivi.

Infine, in Italia tra il 2006 e il 2023, contiamo 290 emergenze: un dato molto alto, nonostante tutti i progetti che sono stati attivati al fine di prevenirli e di conseguenza contrastarli.

