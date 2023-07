Sono asiatiche le migliori compagnie aeree del mondo. Lo rivela la classifica 2023 stilata come ogni anno dal portale Skytrax. Il sito ha usato come metro di valutazione diversi parametri, in particolare la soddisfazione dei viaggiatori e le innovazioni tecnologiche introdotte dalle società di volo. I risultati parlano chiaro: le compagnie asiatiche battono nettamente tutte le altre, dalle europee alle americane.

Le migliori compagnie aeree del mondo nel 2023

A trionfare nella World’s Top 10 Airlines of 2023 di Skytrax è Singapore Airlines. Il successo della compagnia malese, che con i suoi 180 aeromobili copre più di 110 destinazioni, è dovuto alla “sua dedizione al servizio clienti”. “I menu di bordo in tutte le classi offrono pasti gourmet creati da una squadre di chef di fama internazionale e i passeggeri possono usufruire di un sistema all’avanguardia di intrattenimento in volo, che offre un’ampia scelta di film, musica e giochi”, spiega il portale.

Qatar Airways, vincitrice nel 2022, si piazza al secondo posto. La compagnia di Doha bissa un prestigioso risultato perché “si concentra su comfort, cucina raffinata, intrattenimento audio e video di ultima generazione, servizio pluripremiato e una moderna flotta di aeromobili con un’età media di circa 5 anni”. Le tratte coprono Australia, Asia, Europa, Medio Oriente, Africa, Nord America e Sud America con oltre 200 mezzi.



Sul gradino più basso del podio c’è ANA All Nippon Airways, la più grande compagnia aerea del Giappone. A premiare l’azienda, oltre alle 82 rotte internazionali, è il doppio hub che consente ai passeggeri di viaggiare a Tokyo e collegarsi attraverso i due aeroporti dell’area metropolitana della città, Narita e Haneda, verso svariate destinazioni in tutto il Paese.

Quarta è Emirates, la compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi Uniti con sede a Dubai. Comprende 262 velivoli e serve 152 destinazioni. A convincere i passeggeri sono la qualità degli aeromobili “moderni, efficienti e confortevoli” e la forza lavoro “culturalmente diversificata”, capace di offrire quotidianamente ogni tipo di servizio in sei continenti.

La Top 10 delle migliori compagnie aeree del mondo

Al quinto posto c’è un’altra giapponese: Japan Airlines. Forte di una flotta di oltre 230 aeromobili che serve 95 destinazioni in 20 territori, la compagnia nipponica “si impegna a fornire agli ospiti i massimi livelli di sicurezza di volo e la massima qualità in ogni aspetto del suo servizio”, rispecchiando “l’essenza della tradizionale ospitalità giapponese”.

Per trovare due compagnie europee tra le prime dieci bisogna arrivare al sesto posto con Turkish Airlines e al settimo con Air France. Al 12esimo posto spunta la Svizzera con Swiss International Air Lines, mentre Iberia, la compagnia di bandiera spagnola, è 14esima. Al 18esimo posto c’è il colosso British Airways. Una sola statunitense tra le prime venti: è Delta Air Lines di Atlanta, al 20esimo posto. Ecco la Top 10 di World’s Airlines Awards stilata da Skytrax.

Singapore Airlines Qatar Airways ANA All Nippon Airways Emirates Japan Airlines Turkish Airlines Air France Cathay Pacific Airways EVA Air Korean Air

