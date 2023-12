Nella classifica 2023 dei migliori frantoi del mondo ci sono 10 italiani. È il risultato della graduatoria stilata ogni anno da World’s Best Olive Oils (WBOO), organizzazione non profit che dal 2011 elabora la lista dei migliori oli extravergine di oliva in tutto il mondo a partire dai risultati dei più importanti concorsi internazionali. L’Italia si conferma anche nel 2023 un territorio di eccellenze.

Migliori frantoi del mondo: 10 sono italiani

Monini è al terzo posto assoluto nella classifica dei migliori frantoi del mondo e al primo in quella di miglior frantoio di olio biologico. È un risultato importante per l’azienda umbra che a Poggiolo di Spoleto ha costruito un centro polifunzionale di produzione, dove si tengono anche conferenze, workshop e corsi di cucina.

L’azienda agricola pugliese a conduzione familiare Sabino Leone, arrivata alla terza generazione, strappa il sesto posto nella classifica generale dei frantoi. Nella Top 10 finisce pure l’azienda agricola laziale Alfredo Cetrone in decima posizione. Di poco fuori dai migliori dieci, in 11esima e 12esima posizione, ci sono Franci di Montenero (vincitore però del Magnifico, l’Oscar dell’Olio 2023) e frantoio Romano di Ponte, in provincia di Benevento.

L’Italia campione di qualità nell’EVO, specie biologico

Completano il ranking di World’s Best Olive Oil Mills la siciliana Miceli & Sensat al 14esimo posto, Masoni Becciu di Valentina Deidda a Villacidro al 16esimo, l’olio Intini di Alberobello al 20esimo, l’azienda agricola Cosmo Di Russo di Gaeta al 24esimo e l’Accademia Olearia di Alghero al 25esimo.

I primi due posti in assoluto sono occupati da aziende spagnole. Aceites Oro Bailén Galgón 99 di Villanueva de la Reina, in provincia di Jaén in Andalusia, produce il miglior olio al mondo nel 2023 secondo WBOO. In seconda posizione arriva l’EVO di Almazaras de la Subbética di Carcabuey, sempre in Andalusia.

Il miglior frantoio biologico al mondo è italiano

Dati incoraggianti per l’Italia arrivano dalla classifica dei migliori frantoi biologici al mondo. In totale si contano 6 italiani: Monini è primo, Miceli & Sensat risale al quinto posto, Masoni Becciu al settimo, Franci al decimo e l’Accademia Olearia al 18esimo. Nella Top 25 rientra Sud Italia Alimentari, azienda condotta da quattro generazioni dalla famiglia Cassetta e con sede a Corato, in provincia di Bari.

Per il resto, il dominio rimane spagnolo con 16 frantoi biologici, mentre si conferma d’eccellenza l’azienda croata Chiavalon con il suo Ex albis. È un olio biologico di qualità superiore e ottiene il 25esimo posto il tunisino Um Aljanna di Beshir Jarraya. Le classifiche complete sono disponibili sul sito di WBOO.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO