Franco Bechis, il direttore di Open, ha fatto le pulci ai redditi dei politici più ricchi d’Italia. Il Paperone si trova a Palazzo Madama ed è Matteo Renzi: il leader di Italia Viva guida questa speciale classifica con una dichiarazione dei redditi 2023 da 3,2 milioni di euro. D’altronde soltanto dalle consulenze in Arabia Saudita l’ex sindaco di Firenze ha incassato 1,1 milioni.

Chi sono i politici più ricchi d’Italia

Al secondo posto della graduatoria c’è Renzo Piano. L’architetto genovese, primo italiano ad essere inserito dal Time nell’elenco delle 100 personalità più influenti del mondo, è senatore a vita dall’agosto 2013 (a nominarlo è stato Giorgio Napolitano) e ha dichiarato 2,9 milioni di euro nel 2023. Di questi 2,5 milioni sono i redditi prodotti e tassati in Francia e 389.521 euro quelli tassati in Italia.

Il gradino più basso del podio è occupato da Giulio Tremonti. L’ex ministro dell’Economia, tributarista, avvocato e docente universitario dal 1974, oggi in quota Fratelli d’Italia, è dal novembre 2022 Presidente della III Commissione Affari esteri e comunitari della Camera dei deputati. Il suo reddito ammonta a 2,6 milioni di euro, in crescita rispetto agli 1,6 milioni dell’anno precedente.

Claudio Lotito

Sopra il milione arriva pure Claudio Lotito, eletto al Senato con Forza Italia in Molise, vicepresidente della V Commissione permanente (Bilancio), membro della VI Commissione permanente (Finanze e tesoro), della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il reddito dichiarato dal presidente della Lazio nel 2023 è di 1,1 milioni, 22mila euro in più dell’anno precedente.

Poco sotto Lotito c’è Guido Crosetto. Il ministro della Difesa è finito nell’occhio del ciclone per un’inchiesta del Fatto Quotidiano, secondo cui abiterebbe gratis con la moglie Graziana Saponaro e i figli in una casa di 220 metri quadrati dell’amico Carmine Saladino, titolare dell’impresa Maticmind nel settore cyber-security che opera con pubbliche amministrazioni. In ogni caso, nel 2023 il cofondatore di Fratelli d’Italia dichiara 900.645 euro.

Quanto guadagnano i deputati? Renzi il più ricco

Al momento Matteo Renzi è il deputato più ricco sia di Camera e Senato che tra i leader di partito, ma la classifica è ancora provvisoria perché mancano all’appello le dichiarazioni dei redditi di Antonio Angelucci e Giulia Bongiorno. Nel 2022, infatti, l’imprenditore ed editore romano, eletto per quattro volte nelle fila del centro-destra, ha dichiarato 4,6 milioni di euro, staccando nettamente l’ex premier.

Non è da meno Giulia Bongiorno. Deputata dal 2006 al 2013 con Alleanza Nazionale, ministra per la Pubblica amministrazione nel governo Conte I, senatrice dal 2018 con la Lega, l’avvocata è titolare di un famoso studio legale con sedi a Roma e Milano e patrocinante in Cassazione. Nel 2022 ha dichiarato un reddito complessivo di 2,9 milioni di euro.

