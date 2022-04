La classifica QS World University Rankings, che elegge le migliori università al mondo, è stata stilata anche per il 2022. L’Italia può essere contenta perché, anche se non ha conquistato i primi 100 posti della lista, ha visto comparire ben 56 atenei. Non solo, nella suddivisione per categorie, alcuni nomi nostrani hanno ottenuto posizioni di tutto rispetto.

Migliori università al mondo 2022: gli atenei italiani in classifica

Buone notizie per 56 università italiane, che sono riuscite ad entrare nella classifica QS World University Rankings. Dopo aver analizzato 1300 atenei di tutto il mondo, hanno eletto i migliori. Nella lista generale, l’Italia compare solo al 142esimo posto, con il Politecnico di Milano. Per quel che riguarda la suddivisione in categorie, invece, precisamente gli sbocchi lavorativi post laurea, il Politecnico della città meneghina è al nono posto della top 10 mondiale. Nell’area Social Sciences and Management dal QS World University Rankings by Subject 2022, la LUISS di Roma è tra le prime 100 università, mentre per il settore Studi Politici e Internazionali è al 22esimo posto. Confermata in classifica anche La Sapienza di Roma, che è alla prima posizione della categoria studi classici e storia antica.

Tornando alla classifica generale, di seguito le posizioni degli atenei che hanno conquistato un posto tra le prime 500 università migliori al mondo:

Politecnico di Milano – 142esima posizione;

Alma Mater di Bologna – 166° posto;

La Sapienza – 171esima posizione;

Università di Padova e la Statale di Milano – 316° posto;

Politecnico di Torino – 334esima posizione;

Università di Pisa – 388° posto;

Vita-Salute San Raffaele – 390esima posizione;

Federico II di Napoli – 424° posto;

Università di Trento – 440esima posizione;

Bicocca di Milano – 450° posto;

Università di Firenze – 451esima posizione;

Università di Torino – 485° posto;

Tor Vergata di Roma – 494esima posizione.

Le prime 10 università migliori al mondo 2022

Per quel che riguarda la classifica 2022 delle università migliori al mondo è curioso notare il primato degli Stati Uniti: nelle prime dieci posizioni ci sono ben cinque atenei USA. Subito dopo gli States troviamo il Regno Unito, che ne ha ben 4. Di seguito, la top dieci:

Massachusetts Institute of Technology (MIT), Usa Università di Oxford, Regno Unito Stanford (Usa) e Università di Cambridge (Regno Unito) Università di Harvard, Usa California Institute of Technology (Caltech), Usa Imperial College di Londra, Regno Unito Politecnico Federale di Zurigo (Svizzera) e UCL (Regno Unito) Università di Chicago, Usa National University di Singapore, Singapore Nanyang Technological University, Singapore.

