Ci sono trenta italiane nella classifica delle migliori università del mondo nel 2024 stilata come ogni anno dall’agenzia britannica Quacquarelli Symonds. Nella QS World University Rankings 2024 i migliori risultati dell’Italia li ottengono il Politecnico di Milano, la Sapienza di Roma e l’Alma Mater di Bologna. Il Politecnico è al primo posto assoluto tra gli atenei italiani: si piazza al numero 123 al mondo.

Migliori università del mondo 2024: ecco le italiane

La Sapienza di Roma, già premiata come migliore università del mondo per gli Studi classici, arriva al 134° posto nel mondo, stabilendo così il miglior risultato mai ottenuto dall’ateneo in questa speciale classifica. L’Alma Mater di Bologna scende dal secondo al gradino più basso del podio nazionale, piazzandosi complessivamente in 154° posizione.

Il QS World University Rankings 2024 ha analizzato 2.963 università di 104 Paesi differenti. Sono stati valutati oltre 17 milioni di pubblicazioni e 141 milioni di citazioni. In Italia, in particolare, sono state prese in considerazione 42 istituzioni. Oltre le prime tre, fino in fascia 300-350 ci sono l’Università di Padova al 219° posto, il Politecnico di Torino in 252° posizione, la Statale di Milano al 276° posto e la Federico II di Napoli in 335° posizione.

Milano ha le migliori università in Italia secondo QS

Milano è la città italiana con le migliori università. Con il suo 123° posto mondiale e primo in Italia, il Politecnico fa registrare un miglioramento di 16 posizioni rispetto alla classifica del 2022-2023. Non è da meno la Statale che guadagna 48 posizioni rispetto all’anno scorso, balzando dal 324° al 276° posto. Risale pure la Bicocca che arriva 481° dalla fascia 601-650 dell’anno scorso.

Complessivamente sono 30 gli atenei italiani presenti nella lista delle 1.500 istituzioni rese pubbliche. Le altre sono le università di Pisa, Firenze, Torino, Trento, Pavia, Roma Tor Vergata, Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Genova, Politecnico di Bari, Vita-Salute San Raffaele di Milano, Bolzano, Modena e Reggio Emilia, Ca’ Foscari di Venezia, Perugia, Trieste, Politecnica delle Marche, Siena, Bari, Brescia, Salerno, Verona e Catania.

La Top 10 delle migliori università del mondo 2024

Il Massachusetts Institute of Technology (MIT) è la migliore università al mondo con il punteggio complessivo di 100 su 100. Ma in vetta alla classifica ci sono tutte università tra Inghilterra e Stati Uniti: al secondo posto si piazza Cambridge con il punteggio di 99.2 su 100 e al terzo Oxford con 98.9 su 100.

Le uniche eccezioni nelle prime dieci posizioni sono l’ETH di Zurigo al settimo posto e l’Università di Singapore all’ottavo. La classifica completa è sul sito di QS Top Universities: ecco la Top 10 internazionale.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) University of Cambridge University of Oxford Harvard University Stanford University Imperial College London ETH Zurich National University of Singapore (NUS) UCL University of California, Berkeley (UCB)

