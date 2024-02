Nonostante le voci insistenti sul governo Meloni pronto a mettere in vendita quote consistenti del gruppo FS, ovvero l’unica grande controllata ancora pubblica al 100%, Trenitalia – la società che gestisce il servizio di trasporto-passeggeri – si prepara a lanciare un nuovo treno turistico per la prossima stagione. L’azienda sta lavorando ad un collegamento ferroviario tra Milano e la Costa Azzurra. Il debutto dovrebbe avvenire in estate.

Milano Costa Azzurra: treno turistico in arrivo

La data del lancio è scelta in concomitanza con Parigi 2024, le Olimpiadi che si terranno in Francia dal 26 luglio all’11 agosto. La linea Milano-Costa Azzurra è stata annunciata da Luigi Cantamessa, amministratore delegato di FS Treni Turistici Italiani e direttore generale della Fondazione FS, in occasione della prima tappa del Forum Internazionale del Turismo Italiano a Genova.

Cantamessa sottolinea il ruolo cruciale della mobilità ferroviaria nella promozione del turismo sostenibile e nella valorizzazione del patrimonio naturalistico, artistico e culturale italiano. I treni turistici sono progettati proprio per offrire un’esperienza di viaggio unica. “Si torna al mito del viaggiare, riscoprendo le bellezze del nostro Paese”, spiega l’ad.

In treno da Milano in Costa Azzurra: torna il turismo con la ferrovia

La tratta della Costa Azzurra sarà una specialità con carrozze degli anni Ottanta fabbricate in Italia. Partendo dalla stazione Centrale di Milano, il treno percorrerà l’intera riviera fino a Marsiglia o Avignone. Ai passeggeri verrà offerta la possibilità di mangiare autentiche prelibatezze della tradizione eno-gastronomica del Belpaese.

Oltre alle carrozze ristoranti, i treni saranno dotati di vagoni letto e soprattutto di ampie vetrate che permettono di ammirare il paesaggio. L’obiettivo di FS Treni Turistici Italiani è promuovere un turismo di qualità e far diventare il viaggio in treno un momento integrante della vacanza, una parte essenziale del focus turistico.

Treni Turistici Italiani: Roma Cortina per l’inverno

Fino al fine settimana del 23-25 febbraio, invece, è ancora possibile usufruire del collegamento ferroviario fra Roma e Cortina d’Ampezzo. L’Espresso Cadore parte in serata dalla stazione Termini e arriva in mattinata a Calalzo di Cadore, in provincia di Belluno, dove è disponibile un servizio di autobus che permette di raggiungere la perla delle Dolomiti in 50 minuti.

Dopo la stagione invernale e la pausa primaverile, la tratta Roma-Cortina tornerà attiva in estate per permettere agli amanti della montagna di viaggiare nelle località venete per il periodo delle ferie. Non solo: la linea verrà potenziata in vista di Milano Cortina 2026, le Olimpiadi invernali che tornano in Italia (dal 6 al 22 febbraio) a 70 anni da Cortina 1956 e a 20 da Torino 2006.

Riproduzione riservata © 2024 - LEO