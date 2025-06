La Milano Fashion Week 2025 non si ferma e torna in passerella con la moda uomo. La settimana del fashion di Milano propone per l’occasione un fitto calendario di 79 appuntamenti, di cui 43 presentazioni (tre su appuntamento), 20 sfilate (15 fisiche e 5 digitali) e 16 altri eventi. Dall’appuntamento milanese passeranno tutti i trend e i look per la prossima primavera/estate 2026.

Milano Fashion Week 2025 torna con la moda uomo

Tanti i designer presenti all’edizione 2025 di Milan Fashion Week Men’s, a partire dai numerosi marchi di abbigliamento Made in Italy. Non possono mancare i brand storici: Armani, Prada, Corneliani, Canali, Dolce & Gabbana, Valstar, Harmont & Blaine, Re-Hash, Latorre, Pal Zileri, Rubinacci, le calzature di Tod’s e Artioli, le borse Valextra. Assente Zegna che sfilerà a Dubai con uno speciale show ma tornerà a Milano già dalla prossima edizione. Non mancheranno Fabio Quaranta e Brunello Cucinelli.

Dimostreranno la loro maestria nel far convivere in armonia tradizione e innovazione MSGM di Massimo Giorgetti, Jacob Cohën di Adolfo Bardelle, Maragno di Giulio Maragno, Gams Note di Alessandro Marchetto, Magliano di Luca Magliano, Ten C di Paul Harvey e Alessandro Pungetti. Promettono uno show coinvolgente le creazioni del francese Pierre-Louis Mascia, lo streetwear di PDF by Domenico Formichetti e il workwear di GR10K.

Le scarpe Tod’s e Artioli alla Milano Fashion Week 2025

Passato e presente si mescolano nelle proposte di ViaPiave33 di Alessandro Spaggiari, Elisa Bettella e Francesca Spaggiari, Montecore di Fabio Peroni, Mordecai di Ludovico Bruno, Marcello Pipitone e il suo brand sostenibile e dal gusto sportswear che valorizza il quartiere Bonola di Milano. Da tenere d’occhio brand di nicchia quali 1989 Studio del gruppo italiano Folli Follie

L’upcycling di Simon Cracker porta in passerella scarti di aziende, case di moda e armadi dimenticati. Dalla Svizzera spazio per Bally, dall’India per il marchio Dhruv Kapoor. Attesi dagli Stati Uniti il brand Brett Johnson e la collezione di Woolrich Black Label creata dal designer newyorkese Todd Snyder.

Le date di Milan Fashion Week Men’s 2025

C’è tanto Far East nella moda uomo della settimana milanese: il brand sudcoreano Carnet-Archive, la fashion house giapponese KML, il gruppo cinese KB Hong e il marchio Pronounce fondato da Yushan Li e Jun Zhou. Si ispirano al Giappone e al famoso attraversamento pedonale di Tokyo i milanesi di People of Shibuya. Tra le new entry della Milan Fashion Week Men’s 2025 ci sono Fiorucci, Paul Smith, Setchu e Qasimi che sfileranno per la prima volta nel calendario maschile.

La moda uomo a Milano va in scena dal 20 al 24 giugno con la collezione primavera/estate 2026. Dal 16 al 20 gennaio 2026 toccherà alla autunno/inverno 2026 e dal 19 al 23 giugno alla primavera/estate 2027. Tutte le informazioni sono sul sito della Camera della Moda, organizzatore dell’evento con il supporto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e del Comune di Milano.