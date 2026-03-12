Missili durante la partita: la guerra in Iran entra ferocemente in campo

Doveva essere una normale serata di analisi calcistica dedicata alla Champions League. Invece la diretta televisiva si è trasformata improvvisamente in un momento di forte tensione. Durante una trasmissione su beIN Sports, dagli studi in Qatar, il suono di un allarme sui telefoni dei giornalisti ha interrotto il dibattito sulle partite della notte europea. Il messaggio segnalava un possibile attacco con missili provenienti dall’Iran. In pochi secondi l’atmosfera nello studio è cambiata: dalle discussioni sul calcio al silenzio carico di preoccupazione.

Missili durante la trasmissione in diretta: cosa è successo

La scena, ripresa dalle telecamere e poi diventata virale sui social, mostra il conduttore fermarsi mentre sta commentando i risultati degli ottavi di finale di Champions League. I telefoni dei presenti iniziano a suonare contemporaneamente con un allarme di emergenza. Per qualche istante nessuno parla. Gli ospiti si guardano tra loro cercando di capire cosa stia accadendo. Poi il presentatore prende la parola e spiega in diretta ai telespettatori che sui loro smartphone è arrivata una notifica di sicurezza legata al possibile lancio di missili.

Nonostante la tensione, lo studio mantiene la calma. Il conduttore rassicura il pubblico e cerca di continuare la trasmissione, ma il clima resta inevitabilmente pesante.

La trasmissione sospesa e poi ripresa

Dopo il momento di smarrimento iniziale, la produzione ha deciso di interrompere temporaneamente il programma per verificare la situazione. Solo dopo che il livello di rischio è stato considerato sotto controllo la diretta è ripresa, tornando a parlare di calcio e delle partite appena concluse. L’episodio ha però lasciato un segno evidente. In pochi secondi la realtà della geopolitica ha fatto irruzione in uno spazio che normalmente vive di sport e spettacolo.