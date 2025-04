In piena guerra dei dazi, Molecola continua il suo percorso virtuoso di distaccamento dai monopoli finanziari. L’azienda che produce la cola 100% italiana e plastic free ha chiuso una nuova convenzione con l’Arci: l’accordo nazionale punta a sostenere tutti i circoli, le associazioni, le case del popolo e i comitati nella loro scelta di adottare prodotti di qualità, sostenibili, con processi tracciabili e alternativi ai prodotti più commerciali.

Che cos’è Molecola, la cola 100% italiana

Nata a Torino nel 2013 da un’idea di Francesco Bianco e Graziano Scaglia, Molecola è a tutti gli effetti l’alternativa italiana alla Coca-Cola. Qualificata come benefit per l’attenzione all’impatto sociale e ambientale, l’azienda ha avviato l’attività con l’obiettivo di riprendere la tradizione nostrana di produzione di cola, risalente a un ricettario ottocentesco, recuperando una vecchia ricetta piemontese affinata grazie ad uno speciale percorso di ricerca aromatico.

Dall’idea alla filiera produttiva, Molecola è un’eccellenza tutta italiana. Gli aromi naturali sono realizzati in collaborazione con Enrico Giotti, azienda di Scandicci leader nel settore di aromi, estratti e succhi. Lo zucchero è quello di Italia Zuccheri, la cooperativa di Minerbio che riunisce 5700 aziende agricole per ricavare dalle barbabietole l’unico zucchero grezzo 100% italiano.

Un bicchiere di Molecola, l’alternativa tutta italiana alla Coca-Cola

Anche la confezione della Molecola prende le distanze dalla bibita più famosa del mondo: la bottiglia, progettata e realizzata in Italia, omaggia le grandi dive del cinema degli anni Quaranta e Cinquanta. Dal 2019, inoltre, è stata abbandonata completamente la plastica: le bottiglie della cola sono in vetro e possono essere riutilizzare in qualsiasi modo.

La Molecola in lattina viene prodotta a Fidenza, in provincia di Parma, mentre la Molecola in vetro, l’unica in acqua minerale naturale, è imbottigliata ad Ormea, in provincia di Cuneo. Il prodotto finale è garantito dal marchio Italcheck, organismo senza scopo di lucro che si occupa della tutela del Made in Italy e della protezione dei consumatori dalla pratica scorretta dell’Italian Sounding.

Molecola: bibita italiana, sostenibile e solidale

Ciliegina sulla torta, Molecola sostiene numerosi progetti di assistenza alle persone in difficoltà e cooperazione internazionale. Ogni anno l’azienda torinese dona il 20% dei propri utili in beneficenza, aiutando Banco Alimentare con la donazione periodica dei propri prodotti e Renken con una donazione dei propri utili all’associazione che dal 2006 realizza progetti per favorire l’educazione, il diritto all’istruzione e la sostenibilità ambientale in Senegal.

L’accordo nazionale con Arci offre ai circoli “un prodotto distribuito a livello nazionale, con un canale di dialogo personalizzato, e con un forte interesse a sviluppare una partnership con la nostra rete associativa”, si legge nel comunicato dell’associazione. L’ennesima testimonianza dell’attenzione alla promozione sociale e di un grande cuore solidale.