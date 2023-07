Da oggi raggiungere il Verbano, il Lario o il Benaco sarà ecosostenibile grazie alla motonave Agone, la prima imbarcazione ibrida del servizio pubblico. La motonave, la ventunesima della flotta di linea, è stata inaugurata il 17 luglio presso il Cantiere Navale della Navigazione lago di Garda di Peschiera. Per il momento, si limita alle acque del basso lago per un trasporto pulito, efficace ed efficiente.

Motonave Agone è la prima ibrida pubblica

Lunga 35 metri e larga 7,5, l’Agone ha una portata di 350 passeggeri con 4 postazioni per disabili. Viaggi a una velocità di 12,5 nodi ed è accessibile ai passeggeri a mobilità ridotta. La caratteristica tecnica più importante è la propulsione diesel-elettrica. Il suo sistema di alimentazione permette di effettuare le manovre di approdo e allontanamento dal pontile e le operazioni di sbarco/imbarco dei passeggeri in modalità full-electric.

In questo modo, la motonave evita ogni rumore e soprattutto l’emissione in atmosfera di sostanze inquinanti. La carena è stata progettata per abbattere la generazione dell’onda e uno studio approfondito sul confort di bordo ha permesso di ridurre al minimo gli effetti delle vibrazioni. La nuova motonave entrerà in servizio nelle prime settimane di agosto, dopo l’addestramento del personale.

La motonave Agone è una tappa importante della transizione ecologica italiana

In una zona che presenta 500 km di percorsi, bike trails e piste ciclabili, l’Agone risponde anche alle esigenze del segmento di viaggiatori appassionati di cicloturismo. La motonave è dotata di rastrelliere a prua dove si possono caricare fino a 12 biciclette e di prese apposite per la ricarica delle e-bike.

“Questo nuovo gioiellino della flotta del lago di Garda – spiega Giuseppe Mafale, il Direttore di Esercizio – s’inserisce in un percorso che abbiamo intrapreso da diversi anni atto ad incentivare una mobilità integrata e sostenibile. Il sistema turistico gardesano non può infatti prescindere dalla necessità di adottare soluzioni che consentano ai visitatori di lasciare l’auto parcheggiata e muoversi con i mezzi pubblici e/o con mezzi personali come le biciclette”.

La motonave Agone sarà attiva da agosto 2023

“La motonave Agone – aggiunge Donato Liguori, dirigente della Gestione Navigazione Laghi – conferma l’impegno concreto della Navigazione Laghi verso una mobilità sempre più sostenibile, capace di coniugare tutela ambientale e valorizzazione dei luoghi. Proseguiremo il nostro lavoro verso una progressiva transizione energetica dell’intera flotta, valorizzando i miglioramenti tecnologici che nel tempo si svilupperanno nel settore della navigazione interna, incentivando e favorendo l’utilizzo del servizio pubblico di linea per gli spostamenti in modo da preservare i territori nei quali operiamo”.

“È necessario ripensare e riformulare nuove politiche di governance della mobilità e dei trasporti – conclude il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli – che vedono oggi la contrapposizione tra divieti e tasse di sindaci per entrare nelle nostre grandi città e la politica del governo che punta su minori imposizioni per i nostri cittadini lavorando per allargare l’offerta con il potenziamento dei sistemi di trasporto collettivo sostenibile e con maggiore integrazione dei diversi servizi”.

