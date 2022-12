È la nave più avanzata al mondo sotto il profilo ambientale: ecco il fiore all’occhiello di MSC Crociere.

Si chiama MSC World Europa ed è la nave più avanzata al mondo sotto il profilo ambientale. L’ha inaugurata MSC Crociere a Doha e promette di eliminare quasi del tutto le emissioni di inquinanti atmosferici. Alimentata a Gnl, il gas naturale liquefatto, l’imbarcazione ridurrà gli ossidi di azoto e le emissioni di CO2 fino al 25%, incorporando la tecnologia delle celle a combustibile con altre soluzioni ecologiche che abbattono l’impatto ambientale complessivo.

MSC World Europa, battesimo della nave green

Il design all’avanguardia della nave comprende anche una innovativa tecnologia di riciclaggio dell’acqua, per purificare le acque reflue, e un disegno delle eliche studiato per ridurre il rumore subacqueo nel rispetto della fauna marina. Inoltre, MSC World Europa è dotata di sistemi di riduzione catalitica selettiva, connettività elettrica da terra a nave e un’ampia gamma di apparecchiature e sistemi ad alta efficienza energetica per ottimizzare l’uso dei motori.

“MSC World Europa è stata realizzata pensando al futuro – fanno sapere da MSC –. Vogliamo stabilire un nuovo standard per il settore delle crociere. Come nostra prima nuova nave da crociera con propulsione a Gnl, MSC World Europa è un enorme passo avanti in questa missione. L’utilizzo del Gnl riduce enormemente le emissioni e segna una pietra miliare nel nostro viaggio verso operazioni a zero emissioni”.

L’innovativa MSC World Europa

La cerimonia di battesimo della MSC World Europa è avvenuta al Grand Cruise Terminal di Doha, in Qatar, alla presenza del comandante, il capitano Marco Massa, delle autorità locali e di numerosi ospiti internazionali. La nuova ammiraglia del terzo brand crocieristico al mondo si estende su 22 ponti, è larga 47 metri, dispone di 2.626 cabine e vanta oltre 40.000 mq di spazio pubblico. All’interno ci sono 6 piscine, 33 ristoranti, bar e lounge.

Definita “una modernissima metropoli urbana in mare”, MSC World Europa ha il suo cuore pulsante nella spettacolare World Promenade, lunga 104 metri con vista mozzafiato sul mare. Tra i ristoranti, bar e caffetterie, spiccano il Chef’s Garden Kitchen (in collaborazione con lo chef stellato Niklas Ekstedt), la Pescaderia (un ristorante di pesce fresco mediterraneo d’autore) e il primo microbirrificio di bordo in collaborazione con Teo Musso, il fondatore e mastro birraio di Birra Baladin.

MSC Crociere: nel 2023 World Europa in Italia

Gli ospiti della crociera potranno godere di spettacoli di intrattenimento, mentre ai più piccoli è dedicata la più grande area bambini della flotta, con oltre 766 mq di spazio interno, 7 sale per diverse fasce d’età da 0 a 17 anni sviluppate in collaborazione con Lego e Chicco. Ciliegina sulla torta le 7 piscine e 13 vasche idromassaggio dislocate in diversi punti della nave.

L’ammiraglia green di MSC Crociere è destinata a operare stabilmente dall’Italia a partire da aprile 2023. La crociera del Mediterraneo prevede scali nei porti di Genova, Napoli e Messina, oltre che a La Valletta a Malta, Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia. La stagione inaugurale sarà invece nel Golfo con crociere di sette notti da Dubai ad Abu Dhabi, Sir Bani Yas, Emirati Arabi Uniti, Dammam, Arabia Saudita, Doha e Qatar, prima di tornare a Dubai. Ecco il video promo:

