Mulino Bianco fa un gesto bellissimo: una versione inedita dei biscotti Abbracci dedicata agli infermieri.

Un piccolo gesto che emoziona: la grande famiglia Mulino Bianco, brand del Gruppo Barilla, ha dedicato agli infermieri un’edizione limitata di Abbracci. L’iconico biscotto, nato dall’unione della panna e del cioccolato, diventa simbolo della pandemia, del gesto che questo maledetto virus ci ha tolto: l’abbraccio, appunto. Mulino Bianco, quindi, ha deciso di sostenere la campagna #NoiConGliInfermieri della Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (Fnopi). Il ricavato della vendita sarà donato al Fondo di Solidarietà FNOPI fino al raggiungimento di 2 milioni di euro.

Mulino Bianco: gli Abbracci dedicati agli infermieri

A partire dal 7 gennaio 2021, sugli scaffali dei supermercati troviamo un’edizione limitata degli Abbracci, con una confezione del tutto diversa da quella a cui siamo abituati. Il brand ha pensato ad un packaging del tutto dedicato agli infermieri: azzurro, come il camice del personale sanitario, e l’immagine di un fonendoscopio.

“Questi abbracci sono per loro”: questa è la scritta che appare sulla scatola dei famosi biscotti. Un modo per ringraziare gli infermieri, ovvero coloro che, fin dall’inizio della pandemia, sono stati in prima linea nella lotta contro il COVID-19.

Abbracci per gli infermieri: il ricavato dalle vendite

Per ogni confezione venduta di Abbracci, Mulino Bianco devolverà l’intero ricavato al Fondo di Solidarietà #NoiConGliInfermieri fino al raggiungimento di 2 milioni di euro. Quest’ultimo è stato istituito dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche in favore di chi è vittima nella lotta al COVID-19.

“La confezione speciale degli Abbracci Mulino Bianco dedicati agli infermieri Gli ‘Abbracci per gli Infermieri’ non sono solo biscotti, ma un modo per far sentire a tutti gli infermieri d’Italia che siamo con loro. I dipendenti dei nostri stabilimenti ci hanno aiutato in modo cruciale a realizzare per tempo le confezioni speciali, lavorando anche durante il periodo natalizio per sostenere la campagna di Fnopi e per far arrivare in modo concreto la nostra vicinanza a quanti in questi mesi si sono presi cura degli altri nel momento del bisogno, anche a rischio della propria salute e, in alcuni casi, della vita”, ha dichiarato Julia Schwoerer, Vice Presidente Mulino Bianco.