Nexus, l’agenzia web e software house multidisciplinare, sostiene il settore turistico piegato dalla crisi dovuta ai lockdown con l’innovativo progetto MyBalloon. La piattaforma è totalmente gratuita e funziona come un vero e proprio servizio di e-commerce. Nato per permettere ai ristoranti di vendere online il proprio menù nel pieno dell’emergenza, ora si allarga e con l’arrivo dell’estate apre le porte al settore turistico e balneare.

MyBalloon: l’e-commerce semplice, veloce e gratis

MyBalloon dà la possibilità ai clienti delle imprese iscritte di ordinare i prodotti in sicurezza e comodamente dall’ombrellone. Bastano uno smartphone, un pc o un tablet. L’obiettivo è evitare code ed assembramenti in cassa e ottimizzare al meglio la gestione degli ordini.

La caratteristica principale di MyBalloon è che non prevede alcun costo di attivazione né commissioni sulle vendite o sull’abbonamento. La piattaforma si presenta come “semplice, veloce e gratis”.

MyBalloon permette di gestire gli acquisti comodamente dall’ombrellone

I gestori degli stabilimenti balneari, a loro volta, possono contare sull’aiuto di Nexus: l’agenzia fornisce tutto il supporto necessario per adeguare i propri servizi alle linee guida per la prevenzione del Covid-19 emesse dal governo per i lidi e le strutture ricettive.

Le norme ricalcano quelle già adottate lo scorso anno: distanziamento tra gli ombrelloni di almeno 10 mq; lettini a 5 metri dal bagnasciuga e collocati orizzontalmente a distanza di almeno un metro l’uno dall’altro.

La digital agency Nexus non aiuta solo i ristoratori

Dal novembre del 2020 MyBalloon aiuta ristoranti, bar, pub, cantine, botteghe artigiane e negozi enogastronomici a creare un proprio sito e-commerce in modo facile e senza spese. La missione – spiega Enzo Rallo, il fondatore di Nexus in una nota – è “generare un impatto valoriale”.

“Abbiamo capito che anche altri esercizi hanno bisogno di una spinta che possa aiutarli a riprendere il proprio business in maniera sostenibile, visti i costi che hanno dovuto affrontare in quest’ultimo anno – aggiunge Rallo –. Abbiamo, così, messo a disposizione le nostre competenze tecnologiche per aiutare i piccoli e grandi imprenditori a garantire il miglior servizio nel totale rispetto delle misure di sicurezza sanitarie, per far fronte a una nuova stagione estiva che possa essere il primo passo verso un futuro il più possibile profittevole, dopo un anno difficile”.

MyBalloon la piattaforma e-commerce GRATUITA per i #lidibalneari

Fai ordinare i tuoi clienti comodamente sotto l’ombrellone, evitando code ed assembramenti in cassa e ottimizzando al meglio la gestione degli ordini.#rivieraromagnola #estate2021 #Mare #COVID19 pic.twitter.com/ajjCqAcVqK — MyBalloon (@MyBalloon3) May 19, 2021

Registrarsi a MyBalloon è facile. Basta andare sul sito del servizio, registrarsi e configurare la propria vetrina online con tutte le informazioni necessarie: tipo di attività e prodotti, orari di apertura, modalità di pagamento.

Una volta terminato questo passaggio, lo shop è pronto. La piattaforma genera un QR code che può essere condiviso direttamente sul sito o sui social.