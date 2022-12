Il second hand convince soprattutto i ragazzi della Gen Z, spinti ai regali pre-loved dall’unicità degli oggetti e dall’approccio responsabile.

Manca pochissimo a Natale 2022 e non è mai facile trovare il regalo perfetto, soprattutto per chi si riduce all’ultimo minuto. Una delle tendenze che si registrano quest’anno è quella dei regali pre-loved, ovvero oggetti e accessori di qualità che sono già appartenuti a qualcun altro. È un trend diventato popolare perché coniuga il risparmio con budget contenuti e l’attenzione verso la sostenibilità alla ricerca di qualcosa di unico e speciale.

Cosa sono i regali pre-loved

Questa moda del momento prende il nome di pre-loved o usato di design: come a dire di secondo cuore piuttosto che di seconda mano. La differenza con l’usato comune è infatti l’esclusività e la garanzia di una originalità superiore: qualcuno ha compreso il potenziale di un oggetto (da abiti e gioielli al retrogaming e i mobili d’epoca) e ha deciso di investire su quel piccolo tesoro.

Il pre-loved spopola nei negozi specializzati, nei mercatini vintage e ovviamente online. Una ricerca promossa da Vinted rivela che in Italia piace soprattutto a ragazze e ragazzi tra i 17 e i 30 anni. I giovani sono spinti al mercato dell’usato per i loro cadeau dal desiderio di adottare uno stile di vita sostenibile e responsabile e di evitare gli sprechi per un Natale eco-friendly.

Scelta intelligente, economica e sostenibile: perché i regali pre-loved piacciono alla Gen Z

Nel corso del 2022 il 45% delle donne italiane hanno regalato un oggetto di seconda mano e il 65% considera di fare regali pre-loved nell’immediato futuro. Non solo: i regali fatti a mano sono nella Top 3 dei doni che le persone amano fare ai loro cari. A spingere verso il pre-loved è in particolare la personalizzazione dell’oggetto: il regalo deve avere un valore specifico per chi lo riceve.

Stando ai numeri di una ricerca condotta dall’Osservatorio Second Hand Economy di BVA Doxa per Subito, la Generazione Z traina il settore della moda di seconda mano contando il 39% di consumatori. In tempo di crisi, inflazione alle stelle e bassi salari, il 56% guarda anche alle opportunità di risparmio che rappresenta.

Dove comprare regali pre-loved per Natale

La comunità di Vinted conta più di 65 milioni di utenti che vendono e acquistano vestiti, scarpe e accessori di seconda mano. Non sono da meno altri marketplace dove acquistare come il colosso Shopify, The RealReal (che ha un focus specifico per la rivendita di lusso autenticata), Depop (piattaforma di moda vintage e second hand) e Vestiaire Collective, portale con tre milioni di articoli e oltre 10.000 brand.

Tra gli oggetti di seconda mano più acquistati su Subito spiccano collezioni intere di fumetti, console arcade per giocare ai videogame di una volta, vecchi giradischi e vinili di dischi classici del rock e del pop. Per chi ha un budget più corposo da investire, non mancano pezzi di design pop second hand come il contenitore componibile di Kartell, la lampada elmetto di Elio Martinelli e la radio cubo di Brionvega.

