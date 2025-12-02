Nuova truffa ad alta tecnologia: niente messaggi o mail, adesso c’è un altro terribile trucco

Stai attento alla nuova truffa molto popolare online, non serve nemmeno una mail o un SMS, ti fregano all’istante!

Quante volte vi è arrivato un messaggio molto sospetto di un numero che non avete nemmeno tra i contatti? Se vi è accaduto in questi giorni, congratulazioni siete tra i milioni di italiani che hanno subito il fenomeno del phishing. Questa truffa nata con l’avvento di Smartphone e social network prevede che un truffatore ottenga il vostro numero di cellulare – a volte tramite le compagnie stesse – per poi chiamarvi con uno “scam” più o meno elaborato.

Esistono varianti di ogni tipo di questa truffa, generalmente portata con un messaggio che vi invita con urgenza a cliccare su un link ed inserire dati, dalle credenziali bancarie fino alle password per accedere ad un sito privato. Ora, i giovani non cadrebbero quasi mai in un inganno simile ma per le persone più anziane che non sono cresciute con il cellulare in mano, questa truffa è pericolosissima.

E il peggio è che in questo periodo, l’abilità dei truffatori è aumentata aggiungendo al loro vasto repertorio di inganni e trucchi pure il sistema dell’intelligenza Artificiale che permette di impiegare sistemi molto più complessi, per fregare il prossimo. L’ultimo caso è agghiacciante e ci da molto a cui pensare.

Allarme rosso per la nuova truffa: vittime, i pensionati italiani

Un inquietante inganno accaduto a Castelnuovo Bocca d’Adda ha avuto come vittima una pensionata e qui entriamo davvero nel surreale: una signora ha ricevuto una videochiamata in cui i truffatori, evidentemente impegnati in un pedinamento che durava da un po’, hanno ricostruito con l’AI volti ed espressioni dei nipoti della signora che si è trovata una richiesta di denaro per un’emergenza.

Vittima della truffa, una pensionata – www.Leonardo.it

Non riuscendo a contattare la figlia che era a lavoro, la donna si è fidata dell’inganno credibile ed ha inviato ai truffatori centinaia di euro credendo si trattasse davvero dei nipoti in difficoltà Poi, la rivelazione: era tutta una truffa, architettata con il deep fake ossia il nuovo programma di AI che permette di ricostruire volti e perfino voci dei personaggi famosi e, a quanto pare, di persone comuni.

Questo caso apre un inquietate possibilità ossia quella di ricevere una chiamata in cui potete anche vedere il volto di un parente che vi chiede denaro. Il modo migliore per difendervi è porre domande molto personali per capire se quelli che avete davanti sono davvero amici o parenti in difficoltà o truffatori che vi stanno prendendo in giro. Ormai viviamo in un mondo del genere, in cui non ci si può fidare davvero di nessuno.