Anche per il 2022, l’OAD – Opinionated About Dining – ha stilato la classifica dei migliori ristoranti europei, tra i quali vediamo diversi nomi italiani. Sul podio, troviamo l’Alchemist, ristorante di Copenhagen che si aggiudica la prima posizione per il secondo anno consecutivo, seguito dal Frantzén di Stoccolma. Ecco la classifica completa.

OAD 2022, i migliori ristoranti d’Europa: tra questi diversi nomi italiani

L’Alchemist di Copenaghen è stato nominato il miglior ristorante d’Europa da Opinionated About Dining per il secondo anno consecutivo. L’elenco annuale dei migliori 100 ristoranti d’Europa, che raccoglie le opinioni di oltre 6.000 recensori esperti, vede – al secondo posto – il ristorante Frantzén di Stoccolma; Etxebarri ad Axpe, in Spagna, al terzo e lo Schloss Schauenstein di Andreas Caminada a Fürstenau, in Svizzera, al quarto, il che significa che non vi è alcun cambiamento nella classifica rispetto ai primi quattro dell’anno scorso.

Chef che impiatta

Il ristorante a due stelle Michelin di Rasmus Munk offre un’esperienza culinaria unica, dove una serata si svolge in cinque diverse ambientazioni organizzate in atti, combinando arte, teatro, musica, stimolazione sensoriale e tecnologia visiva, dove i piatti possono trasmettere forti messaggi politici e ambientali, dall’inquinamento da plastica al lavoro minorile, fino al delicato tema della donazione di organi.

Munk ha dichiarato: “Ricevere questo onore per il secondo anno mi dimostra che la nostra ambizione di sviluppare costantemente il ristorante ha dato i suoi frutti. Dimostra anche che è possibile fondere i mondi della gastronomia e dell’arte, senza scendere a compromessi con nessuna di esse”.

La lista completa dei migliori ristoranti europei del 2022

1 – Alchemist, Copenhagen

2 – Restaurant Frantzén, Stoccolma

3 – Etxebarri, Axpe

4 – Andreas Caminada, Fürstenau

5 – Bagá, Jaén

6 – Lido 84, Gardone Riviera (ITALIA)

7 – Restaurant Quique Dacosta, Dénia

8 – Geranium, Copenhagen

9 – Kadeau Bornholm, Bornholm

10 – De Librije, Zwolle

11 – Uliassi, Senigallia (ITALIA)

12 – Diverxo, Madrid

13 – St. Hubertus, San Cassiano (ITALIA)

14 – Victor’s Fine Dining by Christian Bau, Perl

15 – Osteria Francescana, Modena (ITALIA)

16 – Azurmendi, Larrabetzu

17 – Le Marine, Noirmoutier

18 – Noma, Copenhagen

19 – Ernst, Berlino

20 – Disfrutar, Barcellona

21 – Koks, Leynavatn

22 – Maaemo, Oslo

23 – L’Arpège, Parigi

24 – Casa Marcial, Arriondas

25 – Le Calandre, Rubano (ITALIA)

26 – El Celler de Can Roca, Girona

27 – L’Enclume, Cartmel

28 – Els Casals, Sagàs

29 – Reale, Castel di Sangro (ITALIA)

30 – Restaurant Jordnær, Copenhagen

31 – Piazza Duomo, Alba (ITALIA)

32 – Hiša Franko, Caporetto

33 – Rote Wand Chef’s Table, Lech

34 – Vendôme, Bergisch Gladbach

35 – Noor, Córdoba

36 – Henne Kirkeby Kro, Henne

37 – Fat Duck, Bray

38 – Kadeau, Copenhagen

39 – Ca l’Enric, Olot

40 – L’Air du Temps, Liernu

41 – Kei, Parigi

42 – Konstantin Filippou, Vienna

43 – Mirazur, Mentone

44 – Alkimia, Barcellona

45 – AOC, Copenhagen

46 – Martín Berasategui, Lasarte

47 – Atelier, Monaco

48 – Cocina Hermanos Torres, Barcellona

49 – Jane, The, Anversa

50 – Essigbratlein, Norimberga

51 – Table, Parigi

52 – Steirereck, Vienna

53 – Restaurant Amador, Vienna

54 – Marzapane, Roma (ITALIA)

55 – Enigma Concept, Barcellona

56 – Core by Clare Smyth, Londra

57 – Aponiente, El Puerto Sta María

58 – Alliance, Parigi

59 – D’O – Davide Oldani, San Pietro all’Olmo (ITALIA)

60 – Enrico Bartolini, Milano (ITALIA)

61 – Estimar, Barcellona

62 – Restaurante Iván Cerdeño, Toledo

63 – Clove Club, Londra

64 – Desde 1911, Madrid

65 – Contraste, Milano (ITALIA)

66 – Tim Raue, Berlino

67 – Taubenkobel, Schützen

68 – Arzak, San Sebastián

69 – David Toutain, Parigi

70 – La Table d’AkiHiro, Parigi

71 – AM par Alexandre MAZZIA, Marsiglia

72 – daGorini, Bagno di Romagna (ITALIA)

73 – Studio, Copenhagen

74 – Atrio, Cáceres

75 – Ikoyi, Londra

76 – Oaxen, Stoccolma

77 – Lasarte, Barcellona

78 – Kitchen Table at Bubbledogs, Londra

79 – Mugaritz, Errenteria

80 – Restaurant Alouette, Copenaghen

81 – Dos Pebrots, Barcellona

82 – L’Argine a Vencò, Dolegna del Collio (ITALIA)

83 – Mraz & Sohn, Vienna

84 – Restaurant Sat Bains, Nottingham

85 – Gastrologik, Stoccolma

86 – Bruut, Bruges

87 – BonAmb, Javea

88 – Torre del Saracino, Vico Equense (ITALIA)

89 – El Poblet, Valencia

90 – Amelia, San Sebastián

91 – Da Terra, Londra

92 – A.T., Parigi

93 – Olo, Helsinki

94 – Spectrum, Amsterdam

95 – Neige d’Eté, Parigi

96 – Kresios, Telese Terme (ITALIA)

97 – Pages, Parigi

98 – Le Grenouillère, Montreuil-sur-Mer

99 – Souvenir, Gent

100 – Smoked Room, Madrid

101 – Hertog Jan Botanic, Anversa

102 – Moor Hall, Aughton

103 – Jin, Parigi

104 – La Paix, Bruxelles

105 – Al Kostat, Barcellona

106 – Neolokal, Istanbul

107 – Materia, Cernobbio (ITALIA)

108 – Condividere, Torino (ITALIA)

109 – Septime, Parigi

110 – Koan, Copenhagen

111 – Gymkhana, Londra

112 – Àbac, Barcelona

113 – Meliefste, Wolphaartsdijk

114 – Dinner by Heston Blumenthal, Londra

115 – Casa Gerardo, Prendes

116 – Lyle’s, Londra

117 -El Pescadors, Llançà

118 – Memories, Bad Ragaz

119 – Nuance, Duffel

120 – Ekstedt, Stockholm

121 – Del Cambio, Torino (ITALIA)

122 – Moments, Barcellona

123 – Vollmers, New Nordic

124 – Iluka, Copenhagen

125 – Barr, Copenhagen

126 – El Campero, Barbate

127 – Yam Tcha, Parigi

128 – Amass, Copenhagen

129 – La Tasquita de Enfrente, Madrid

130 – Nerua, Bilbao

131 -L’Escaleta, Cocentaina

132 – Igniv by Andreas Caminada, Bad Ragaz

133 – Ikarus, Salzburg

134 – Etz Restaurant, Norimberga

135 – Ett Hem, Stoccolma

136 – LÚ, Cocina y Alma, Jerez de la Frontera

137 – Couvert Couvert, Leuven

138 – Feitoria Restaurante, Lisbona

139 – Bianc, Amburgo

140 – Zilte, Anversa

141 – Adam/Albin, Stoccolma

142 – Casa Perbellini, Verona (ITALIA)

143 – Sushi Sho, Stoccolma

144 – Suculent, Barcellona

145 – Sushi Tetsu, Londra

146 – Pedro Lemos, Porto

147 – Sportsman, The, Seasalter

148 – Can Jubany, Calldetenes

149 – Jatak, Copenhagen

150 – Ristorante Quadri, Venezia (ITALIA)

