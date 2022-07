Alcuni datori di lavoro hanno deciso di concedere un credito di welfare ai dipendenti per dare loro la possibilità di usufruire di un bonus vacanze. Quella che all’apparenza sembra un’ottima notizia, però, ha delle pecche che è impossibile non notare, la poca flessibilità in primis. Vediamo come funziona e quali sono le limitazioni del ‘progetto’.

Welfare aziendale e bonus vacanze: come funziona?

Il benessere dei propri dipendenti è fondamentale per i datori di lavoro, anche se molti – forse troppi – ancora non se ne rendono conto. Eppure, una buona notizia c’è. Alcune imprese hanno deciso di offrire ai lavoratori una serie di welfare aziendali, tra cui spicca un allettante bonus vacanze. In sostanza, si tratta di un vero e proprio premio, sotto forma di credito welfare, che garantisce sia al titolare che ai dipendenti una serie di vantaggi fiscali. L’Agenzia delle Entrate, in merito a ciò, ha chiarito:

“Il valore di tali benefit non risulterà imponibile nella sola ipotesi in cui al dipendente venga riconosciuta la possibilità di aderire, o non, all’offerta proposta dal datore di lavoro, senza pertanto poter pattuire altri aspetti relativi alla fruizione dell’opera e/o del servizio, fatto salvo il momento di utilizzo del benefit che potrà essere concordato con il datore di lavoro o con la struttura erogante la prestazione“.

Da questa piccola spiegazione si capisce subito che il welfare aziendale in materia bonus vacanze non è poi così flessibile. E’ questa la pecca più grande del premio. Innanzitutto, i lavoratori non posso cedere a terzi il viaggio, ma devono usufruirne in prima persona insieme ai membri della propria famiglia.

Welfare aziendale e bonus vacanze: le pecche del premio

La pecca citata sopra, però, non è l’unica falla del ‘progetto welfare aziendale e bonus vacanze’. Lo scoglio più grande per i lavoratori è il viaggio stesso. Innanzitutto, i soldi da spendere per il soggiorno non possono essere dati in contanti al dipendente e, come se non bastasse, il tutto deve costare la stessa cifra del bonus, non un euro in più e non uno in meno. Se, ad esempio, il credito welfare è pari a 1000 euro, il lavoratore dovrà scegliere un servizio che costi precisamente 1000 euro. Questo significa che sarà costretto a prenotare una vacanza di pari valore, senza la possibilità di aggiungere optional a proprio piacimento. L’unica libertà che ha il dipendente è la scelta della data del viaggio.

