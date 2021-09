Milano si tinge dei toni della primavera, nonostante sia in procinto di arrivare l’autunno, con Orticola 2021, evento che colora la città della Madonnina con i colori meravigliosi delle piante e dei fiori. La manifestazione si terrà dal 16 al 19 settembre ai Giardini Indro Montanelli, ed è dedicata ai fiori e alle piante. Un appuntamento imperdibile, all’insegna della natura, che permette al visitatore di immergersi in colori sgargianti e brillanti.

Orticola 2021 a Milano: piante e fiori in città

Dopo un periodo di stop, imposto dalla pandemia di Coronavirus, a Milano ritorna la Mostra Mercato Orticola, per l’edizione 2021. Di questo nuovo appuntamento, saranno protagonisti il vivaismo e la passione per piante e giardini, pertanto la manifestazione fungerà da luogo di confronto e dialogo tra appassionati e professionisti del settore. Uno scatto dal profilo ufficiale di Orticola su Instagram:

I visitatori, infatti, avranno modo di immergersi in un mondo fatto di fiori, pianti e profumi inediti, ma anche di colori avvolgenti ed inebrianti che renderanno questo percorso di scoperta ancora più interessante e magico. In questa occasione, sarà possibile osservare nuove e variopinte fioriture, alcune anche molto durature che riescono ad arrivare fino alle prime gelate, nonché diverse che emergono con prepotenza a conclusione della stagione calda.

Gli incontri gratuiti e dove acquistare i biglietti

Sono previsti anche degli incontri gratuiti per adulti e bambini con il supporto di CityLife che funge da partner di Orticola, condividendo la passione per il giardinaggio e per il verde. I corsi gratuiti si tengono negli stand degli espositori e nei Giardini Pubblici Indro Montanelli.

Ci saranno, infine, anche laboratori e incontri con esperti del settore per approfondire la conoscenza delle metodologie esistenti relative alla coltivazione delle piante in mostra. Si possono acquistare i biglietti per prendere parte alla manifestazione direttamente dal sito ufficiale di Orticola 2021.