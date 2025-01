È Padova la città modello di mobilità sostenibile vincitrice del primo premio agli Urban Award 2024. Il comune veneto trionfa all’ottava edizione dei riconoscimenti assegnati da Viagginbici.com con l’Anci, l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia. Padova ha dimostrato di possedere più di ogni altra città italiana una forte fruibilità dei servizi, un abbattimento concreto dell’inquinamento atmosferico e un’efficace comunicazione in materia di eco-mobilità.

Padova migliore città per mobilità sostenibile

La variegata Giuria dell’edizione 2024 degli Urban Award è formata da Marino Bartoletti, Vittorio Brumotti, Riccardo Capecchi, Massimo Cirri, Federica Cudini, Antonella Galdi, Maria Rita Grieco, Simone Nuglio, Stefano Laporta, Paolo Liguori, Silvia Livoni, Piero Nigrelli, Monica Sala e Pierangelo Soldavini.

Padova riceve il primo premio “per la completezza e la complementarità dei diversi progetti messi in atto, che fanno della città universitaria Urbs Picta Unesco una destinazione d’eccellenza per la mobilità sostenibile”. I 195 chilometri di piste ciclabili, le case avanzate per i ciclisti, i servizi di bike sharing, il bike to work per i dipendenti comunali e il sistema di monitoraggio dei flussi di traffico sono il fiore all’occhiello della città, che “mette a disposizione molte possibilità per fruire del territorio in maniera sostenibile e responsabile”.

Napoli fa un grosso passo avanti nella mobilità sostenibile

Il secondo premio va a Treviso “per aver saputo costruire una rete efficiente di mobilità sostenibile coinvolgendo tutti i sindaci dei comuni che compongono l’area Marca Trevigiana, ovvero la Grande Treviso”. I giurati riconoscono il merito ad ogni comune di aver messo la sostenibilità “al centro delle politiche di governo del territorio” con “interventi integrati per garantire omogeneità di risorse, infrastrutture e servizi a tutti i residenti”.

A vincere il terzo premio è Napoli “per l’intervento di mecenatismo a favore della realizzazione e manutenzione dei percorsi ciclabili e per la ricerca di forme sempre nuove di collaborazione tra pubblico e privato per favorire e incentivare la mobilità sostenibile”. È proprio il coinvolgimento dei privati a convincere la giuria: oggi la sinergia pubblico-privato del capoluogo campano “permette di responsabilizzare maggiormente i cittadini sulla possibilità di intervenire in prima persona a favore dell’ambiente”.

Urban Award 2024: tutti i premi assegnati

Tre le menzioni speciali degli Urban Award 2024. Intesa Sanpaolo segnala Lecco “per aver saputo comunicare in modo originale ed efficace i temi relativi alla mobilità sostenibile”. Nello specifico, l’istituto fa riferimento alla campagna di comunicazione Storie di ordinaria mobilità che ha coinvolto persone comuni e volti noti della città per invogliare a utilizzare bici e mezzi pubblici.

Bosch eBike Systems assegna la sua menzione a Cuneo “per aver riconosciuto l’importanza di trasferire un know-how tecnico e innovativo, nell’ambito dello sviluppo di progetti di mobilità attiva e sostenibile, ai giovani urbanisti di domani, con un importante focus su sicurezza e accessibilità”. La menzione della Giuria va infine a Rieti che ha aderito per la prima volta al concorso, mettendo in campo “una nuova sensibilità verso i temi della mobilità sostenibile, un’attenzione per l’ambiente e la qualità di vita dei cittadini”.