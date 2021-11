Torino torna capitale della giovane arte contemporanea con Paratissima 2021, la versione off di Artissima dedicata alla promozione di artisti indipendenti italiani e internazionali. Dal 28 ottobre al 12 dicembre, la kermesse che lancia i creativi emergenti (pittori, scultori, fotografi, illustratori, stilisti, registi, designer) non ancora entrati nei circuiti ufficiali anima gli spazi dell’ARTiglieria Con/temporary Art Center di Piazzetta Accademia Militare.

Paratissima 2021: Torino capitale dell’arte contemporanea

Presieduta da Laura Milani con la direzione artistica di Olga Gambari, Paratissima 2021 è l’edizione numero 17 della grande vetrina torinese. Le esposizioni principali sono due. Paratissima Exhibit and Fair è una mostra di progetti singoli e individuali (una selezione di circa cinquanta artisti) che dialogano con progetti espositivi collettivi. NICE & Fair – Contemporary Visions raccoglie invece sei mostre collettive, esito di un confronto tra 17 curatori agli esordi e giovani artisti.

Tra i progetti speciali di Paratissima Exhibit and Fair ci sono anche i premiati di Paratissima Art Station e del Premio Torino Creativa. La mostra è curata dalla direttrice Olga Gambari. La cura di NICE & Fair – Contemporary Visions è di Francesca Canfora e Laura Tota.

L’arte contemporanea a Torino con Paratissima 2021

È ricco come al solito il programma di Paratissima Kids, lo spazio educativo per accompagnare i bambini alla scoperta dell’arte e della creatività. I laboratori didattici si svolgono tutti i weekend di novembre e sono tenuti da Lucia Gotta (disegno e scrittura creativa), Luisa Piglione (illustrazione), Erik Castello (collage) e Chun Xia Hu (esplorazione tattile).

Lo spazio di Paratissima 2021 è l’ARTiglieria Con/temporary Art Center. Il cortile con la sua piazza/giardino, il galoppatoio, l’art shop e la social room sono ad accesso libero. All’aperto è possibile bere un aperitivo al wine bar Ba®uhaus o fare un giro nelle cinque mostre al piano terra: Artlords, Progetto Rescue!, Slownews, Leggi scomodo e Dmav. Il programma completo delle esibizioni è disponibile sul sito di Paratissima.

Paratissima 2021: date e orari

L’edizione 2021 di Paratissima si svolge dal 28 ottobre al 12 dicembre nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica. Gli orari vanno dal 10 alle 20. In occasione di “Ti mangio… ti bevo… e te la suono!”, l’opening di Ba®uhaus del 26 novembre con i DJ set di Boosta dei Subsonica e T.M.Z. [Supermarket], le mostre restano aperte in via eccezionale fino alle ore 22 (ultimo ingresso ore 21).

Paratissima 2021: i biglietti

In ottemperanza al decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, per accedere all’evento è necessario presentare il Green Pass. Il biglietto intero per l’ingresso alle esibizioni è di 9 euro, il biglietto ridotto di 7 euro. L’ingresso gratuito è riservato ai minori di 14 anni e ai giornalisti che esibiscono il tesserino. È possibile acquistare il biglietto online su Vivaticket.

