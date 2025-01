Gli italiani sono sempre più innamorati dei prodotti vegani. Lo rivela una ricerca di Glovo, la piattaforma di consegne di cibo a domicilio, diffusa in occasione del Veganuary 2025, la sfida globale lanciata dall’omonima organizzazione no-profit britannica che ogni anno incoraggia le persone a seguire una dieta vegana per il mese di gennaio. I numeri dell’analisi dimostrano che in Italia il consumo di verdure, legumi e alternative plant-based alla carne ha fatto segnare il +43% nel corso del 2024.

I prodotti vegani crescono nei consumi degli italiani

Il report di Glovo registra che gli ordini di piatti con frutta e verdura, semi e frutta secca, legumi, mopur e muscolo di grano, bevande vegetali e sostituti della carne come seitan, tofu, tempeh e soia hanno visto un balzo del +74% nella sezione grocery dell’app. Il confronto rispetto all’anno precedente è eloquente: nel 2023 l’incremento di questi ordini era stato del 23% rispetto al 2022.

Con i numeri fatti registrare nel 2024, l’Italia sale al quarto posto a livello mondiale per ordini vegani, superando nazioni come Spagna e Portogallo. Nel paniere degli italiani entrano anche prodotti inediti che in passato facevano storcere il naso agli appassionati di cucina tradizionale come il Voie Gras, l’alternativa vegana al foie gras, e i wurstel vegan, alternativa vegetale ai classici wurstel preparati con proteine di grano e farina di lenticchie.

Un roll vegano: uno dei prodotti in crescita nel nostro Paese

Tra i prodotti vegani più popolari su Glovo e maggiormente ordinati dai consumatori e dalle consumatrici, spicca la pizza margherita con mozzarella vegan. Le mozzarelle vegetali ormai sono molto diffuse: ne esistono di vari tipi, fatte con preparato di mandorla e fibre vegetali quali mais, cicoria e plantago oppure latte e yogurt di soia. Per la colazione è il cornetto vegano a spopolare, mentre i primi piatti più apprezzati sono il crunchy wrap (una tortilla di grano farcita con burger e fette filanti vegane, lattuga, pomodoro e maionese vegetale) e le polpette vegane.

Nella mappa nazionale del consumo di prodotti vegani, trionfa il Sud. La Sicilia è la regione grande protagonista di questa crescita, in particolare le città di Ragusa e Catania. Si comportano ottimamente anche la Campania e la Sardegna, con un focus speciale per Olbia, che hanno fatto registrare tassi di crescita rispettivamente del 130% e del 116%.

Veganismo aumenta in Italia, anche in negozio

L’indagine di Glovo evidenzia infine che questo cambiamento nel mangiare e vivere vegano coinvolge anche i supermercati. Nei market e nelle catene della GDO sono sempre più richiesti gli snack proteici (+171% rispetto al 2023), i supplementi proteici al burro d’arachidi salato, i biscotti vegani e i prodotti per il benessere e la cura dei capelli.

Ormai l’Italia abbraccia la rivoluzione vegana: negli ultimi anni, sono tantissime le persone che vogliono eliminare le proteine animali, o quantomeno ridurle, dalla propria dieta ispirandosi a stili di vita più salutari e sostenibili. “Consapevoli della crescente domanda di opzioni vegane – commenta Rafael Narvaez, il direttore commerciale di Glovo per l’Italia –, ci impegniamo ad ampliare l’offerta disponibile sulla nostra app, sia nei ristoranti che nei supermercati, per rendere sempre più accessibili le scelte alimentari che interessano gli italiani e accompagnarli nella loro quotidianità con praticità e gusto”.