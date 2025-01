Dopo le tre località italiane incluse dal New York Times nei suoi 52 Places to Go in 2025, anche il Financial Times inserisce tanta Italia nella sua classifica delle 50 vacanze da fare nel 2025. Nonostante una predominanza di luoghi esotici e destinazioni culturali emergenti, il Belpaese continua a distinguersi per le sue bellezze naturali e per il suo patrimonio storico-artistico.

Vacanze 2025 in Italia: le tappe del Financial Times

Nelle 50 Holidays to Take in 2025, il Financial Times incorona innanzitutto la Sardegna: il quotidiano economico-finanziario britannico suggerisce una gita speciale nell’antica civiltà nuragica. In particolare, il FT raccomanda ai lettrici e ai lettori di non lasciarsi sfuggire un luogo speciale come l’area archeologica Su Nuraxi di Barumini, alla scoperta di un mondo ricco di storia e tradizione.

Imperdibile per il Financial Times è un passaggio a Pompei, la città che visse due volte. Le meraviglie archeologiche dell’area campana distrutta dall’eruzione del Vesuvio nella notte tra il 24 e il 25 agosto dell’anno 79 non smettono mai di sorprendere. Le recenti scoperte come gli affreschi del salone nero e la sala da banchetto di una casa sulla Via dell’Abbondanza sono un’autentica passeggiata nel tempo.

Uno degli storici fari di Ischia, tra i più antichi del Mediterraneo

Non possono mancare le isole nel Golfo di Napoli. Il FT segnala in particolare Ischia con un soggiorno unico nel faro di Punta Imperatore. Restaurato dalla tedesca Floatel di Tim Wittenbecher e Marc Nagel, l’hotel ha solo quattro camere da 220 euro a notte, un bar sul tetto e il piccolo ristorante Lucì, che porta il nome della storica guardiana.

Ancora più costoso è il viaggio a bordo del nuovo Orient Express La Dolce Vita, il treno da sogno che propone otto itinerari tra Venezia e Portofino, Venezia e la Toscana, i sassi di Matera, i vigneti toscani, la via del tartufo da Roma al Monferrato, le coste della Sicilia, da Roma alla Sicilia e dalla Sicilia a Roma. L’itinerario raccomandato dal FT è quello che corre verso sud da Roma Ostiense alle grotte di Matera e poi di nuovo verso nord fino alla collina di Pescocostanzo.

Financial Times premia l’Italia per le vacanze 2025

Sempre per chi ama assaporare il paesaggio in vagone, un altro viaggio in Italia segnalato dal giornale è quello sul treno notturno da Bruxelles a Venezia. L’itinerario prevede di prendere il Wagons-lits dalla stazione di Bruxelles Midi, partendo quindi dalla capitale belga per arrivare a Venezia passando per Innsbruck, Ponte Gardena in Alto Adige, le Dolomiti e Bolzano.

Ultimo suggerimento di viaggio del Financial Times per le vacanze 2025 sono le ville palladiane del Veneto. Dall’edificio palladiano più celebre, Villa la Rotonda a ridosso della città di Vicenza, fino a Villa Foscari, detta La Malcontenta, passando per Villa Emo nei pressi di Fanzolo, a Vedelago, in provincia di Treviso, il tour è composto da cinque notte e include visite a una mezza dozzina di ville che lasceranno i turisti e le turiste a bocca aperta per la bellezza e l’avventura straordinaria nel passato.