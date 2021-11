Anche grazie all’appello lanciato da Belén Rodriguez, Punta Bianca diventa riserva naturale. Il promontorio, situato nei pressi di Agrigento, è stato al centro di una lunga battaglia, durata 25 anni, al fine di tutelare questa zona e proteggerla. Una bella soddisfazione per gli ambientalisti che auspicavano tale epilogo da tempo. La showgirl si trovava in Sicilia per un servizio fotografico per la sua linea di abbigliamento.

Punta Bianca in Sicilia diventa riserva

Belén Rodriguez si è recata in Sicilia per scattare le foto della sua linea di abbigliamento. Sul posto, la showgirl argentina ha deciso di lanciare un appello per Punta Bianca, promontorio presente nell’agrigentino, per cui gli ambientalisti chiedevano – da un quarto di secolo – tutela e protezione.

Belen Rodriguez

La Rodriguez, dunque, ha lanciato un messaggio indirizzato a Nello Musumeci, Presidente della Regione Sicilia, proprio mentre si trovava sul promontorio per lo shooting fotografico. La showgirl, infatti, ha invitato la massima carica regionale a salvaguardare un posto così bello e suggestivo: così, anche grazie alle sue parole, questo meraviglioso posto diventerà riserva naturale protetta.

L’appello della showgirl argentina

Su Instagram, Belén ha usato specifiche parole per rivolgersi a Musumeci, al fine di tutelare un’area naturale così bella ed affascinante. Ecco il suo accorato appello su Instagram:

Ecco cosa si legge in didascalia: “Abbiamo scelto come location della prossima campagna di Hinnominate, Punta Bianca. È un luogo meraviglioso ed unico, che meriterebbe una migliore valorizzazione, in senso turistico e ambientale. In questa zona insiste da 63 anni un poligono militare, le cui esercitazioni stanno distruggendo i luoghi, distruggendo le strade di accesso e bloccando la fruizione turistica, mentre le associazioni ambientaliste locali aspettano da 25 anni che sia riconosciuta dalla Regione Sicilia quale riserva naturale. E quindi vorrei finire con un appello al Presidente Musumeci, affinché istituisca la tanto agognata riserva naturale“.

Dopo l’appello, il presidente della Regione Sicilia ha comunicato di aver intrapreso l’iter burocatico per far sì che Punta Bianca diventi riserva naturale protetta. Ecco quanto ha dichiarato in merito: “Abbiamo voluto dare un impulso definitivo alla procedura per porre sotto tutela un’altra preziosa porzione della nostra terra. Era un impegno che avevo assunto durante una mia visita nell’Agrigentino. L’obiettivo è quello di consentirne una valorizzazione sostenibile“.