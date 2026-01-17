Rasoio a 3 testine in maxi offerta da Eurospin: costa solo 12,99€, puoi usarlo per tutto

Basta spendere una fortuna per radersi, una singola modifica al tuo rasoio costa più di questo prodotto tutto nuovo!

Radersi la barba è un gesto quasi quotidiano per molti italiani, ereditato da nonni e papà che però lo facevano a mano, con la schiuma, il rasoio affilato e via dicendo. Ad oggi, l’utilizzo di prodotti elettrici che funzionano con la spina o a batteria ha quasi del tutto soppiantato la cara vecchia lama da barbiere.

Parlando poi di barbieri, ogni quanto li visitate? E sopratutto non pensate che potreste risparmiare almeno una decina di euro abbondanti ogni mese se imparaste a farvi la barba esattamente come la volete voi da soli? Certo, servono gli strumenti giusti. Per questo, ancora una volta, una nota catena di supermercati con prodotti di ogni genere ci viene incontro!

Stiamo parlando dell’italiana Eurospin che tra le promozioni di gennaio – mese di saldi – tira in mezzo anche un buon rasoio, ideale per fare ciò che milioni di uomini debbono fare ogni singola mattina: radersi per avere una barba ordinata e non sembrare dei viaggiatori alla deriva in mezzo all’oceano davanti al capo a lavoro!

Rasoio a tre testine a meno di 15 €, un vero affare

Per la promozione la catena di negozi ha scelto di proporre un rasoio elettrico fornito di ben 3 testine rotanti, un prodotto molto simile a quello dei grandi marchi – che non citiamo – anche come funzionamento. A differenza di altri strumenti simili però questo si può utilizzare senza vincoli, dato che ha una batteria. La capacità di questa è stimata su 600 milliampere dal produttore che lo vende.

Fatti la barba con meno di 15 € (Eurospin)

Questo rasoio si porta a casa con 12,99 €, molto meno di altri prodotti comparabili venduti in grandi catene di negozi di elettrodomestici. Con altri 5 € circa, potete anche farvelo spedire a casa, se volete evitare il rischio di non trovarlo tra gli scaffali. Il prodotto è stato testato ed è a norma UE ed inoltre ha una interessante potenza di 3 watt per garantire una rasatura uniforme.

Magari è tardi per un bel regalo di Natale ma, per le signore che leggono, non sarebbe una buona idea regalarlo per San Valentino al vostro fidanzato o marito? Pensateci bene…