La società americana con sede a Washington dal nome OceanGate ha dato l’annuncio: d’ora in poi chiunque vorrà, potrà visitare il relitto del Titanic, forse la nave più famosa di tutti i tempi. Il relitto, a largo di Terranova (isola canadese nell’Atlantico), è tutto ciò che resta del transatlantico inabissato più di un secolo fa. La spedizione inaugurale partirà a bordo di un piccolo sommergibile e ospiterà 40 persone. Ecco come funziona e quanto costa.

Come funziona la visita al Titanic?

La vicenda del Titanic è un culto non soltanto per gli appassionati di storia, ma anche per gli amanti del cinema. Per tutti loro finalmente si realizzerà il sogno di vedere da vicino il gigante protagonista di Titanic, il film pluripremiato del regista James Cameron, uscito nelle sale nel 1997.

Il viaggio, organizzato da OceanGate Expeditions, prevede più fasi. Innanzitutto, i visitatori sono trasportati per via aerea (solitamente in elicottero) fino a uno yacht “parcheggiato” nelle acque dell’Atlantico. Al soggiorno a bordo, della durata di 48 o 24 ore, segue l’immersione guidata nelle profondità oceaniche. Il sottomarino che verrà utilizzato per il diving è stato ideato appositamente per l’occasione.

Questa particolarissima gita subacquea permette di raggiungere faccia a faccia il relitto del Titanic, e di navigare direttamente sul suo ponte ancora intatto. Nel tour, per i fan del film omonimo, sarà possibile anche vedere la maestosa scalinata che tutti ricordiamo.

Prenotare una visita al Titanic: costi e modalità

Per prenotare il tour dedicato sarà necessario recarsi sul sito web della società che lo organizza, OceanGate. Tuttavia, le visite hanno un numero limitato di posti. Attualmente le spedizioni in programma sono soltanto 5, e avverranno nel corso del 2021 e del 2022.

Per quanto riguarda i prezzi, vi anticipiamo che potersi permettere quest’avventura non è esattamente alla portata di tutti. Il costo del “biglietto” è di ben 150mila dollari, ma speriamo che in un futuro non troppo lontano sempre più persone possano realizzare questo viaggio da sogno.