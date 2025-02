Dopo la 62esima edizione dedicata alla Materia Natura, il Salone del Mobile 2025 vuole “costruire mondi a misura di futuro”. È questo il tema della più importante fiera di design al mondo, che quest’anno si tiene dall’8 al 13 aprile a Fiera Milano, Rho. Sono previsti oltre 2.000 espositori da 37 Paesi, 148 brand, cinque giornate di talk e tavole rotonde, il primo Forum internazionale sulla luce e tre ospiti d’eccezione: Robert Wilson, Paolo Sorrentino e Pierre-Yves Rochon.

Salone del Mobile 2025: Milano e i mondi a misura di futuro

Robert Wilson cura la serata di apertura ufficiale al Teatro alla Scala con The Night Before. Object Chairs Opera, un viaggio in alcuni dei più celebri brani del repertorio operistico che hanno visto impegnato il regista statunitense nel corso degli anni. A eseguirli è l’Orchestra del Teatro alla Scala diretta da Michele Spotti, con la partecipazione del soprano Marina Rebeka. In scena è prevista una selezione di object e chair, provenienti da allestimenti storici di Wilson.

Wilson è anche protagonista con Mother, installazione al Castello Sforzesco che dialoga con la Pietà Rondanini di Michelangelo tra luci, suoni e immagini. Quando il Salone entra nel vivo, è Paolo Sorrentino ad aprire il percorso di visita con La dolce attesa, un’installazione site-specific (padiglioni 22-24) che invita a ripensare il senso dell’attesa come “sentimento universale”. “L’attesa è angoscia. La dolce attesa è un viaggio. Che stordisce e ipnotizza”, spiega il regista di Parthenope. Le scenografie sono di Margherita Palli. Ai padiglioni 13-15 tocca invece a Villa Héritage, visionario progetto di interni a firma dell’architetto francese Pierre-Yves Rochon: un’immersione nell’abitare senza tempo, rappresentazione dell’esperienza di A Luxury Way.

Paolo Sorrentino

Sugli oltre 169.000 metri quadrati di superficie espositiva netta occupata, oltre 32.000 sono destinati alla Biennale Euroluce. La prima edizione di The Euroluce International Lighting Forum si tiene il 10 e 11 aprile all’Arena The Forest of Space di Sou Fujimoto, presso il padiglione 2. Sono più di 300 i brand da 25 Paesi diversi, con oltre 20 relatori internazionali ai talk tra lighting designer, architetti, artisti, scenografi, scienziati, biologi, antropologi, astronomi e psicologi.

Accanto alle manifestazioni annuali – il Salone Internazionale del Mobile, il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, Workplace3.0, S.Project – per un totale di oltre 1.000 brand, tra cui 73 per la prima volta o di ritorno, si conferma il SaloneSatellite con 700 designer under 35 e 20 scuole e università internazionali. La campagna di comunicazione si chiama Thought for Humans, è firmata da Dentsu Creative Italy e affidata al fotografo statunitense Bill Durgin per “rendere tangibile il sottile rapporto tra essere umano e materia”.

Salone del Mobile 2025: espositori e biglietti

Gli espositori sono più di 2.000 e il 38% arriva dall’estero: 148 giungono per la prima volta al Salone o sono di ritorno. Il fatturato complessivo degli espositori dall’Italia è di 9.238.429.199 euro, pari al 34% del fatturato dell’intero macro sistema arredo nazionale; quello dei brand stranieri tocca i 6.989.984.073 euro. Naturalmente la superficie espositiva netta occupata è già interamente sold out.

È possibile acquistare i biglietti online sul sito del Salone. Gli ingressi sono riservati agli operatori di settore e danno accesso a tutte le manifestazioni presenti in fiera. Il costo è di 67 euro online e 80 euro in cassa. La manifestazione è aperta al pubblico sabato 12 e domenica 13 aprile dalle ore 9:30 alle 18:30: i prezzi sono di 35 euro in prevendita online (fino al 4 aprile), 40 euro online (dal 5 al 13) e 50 euro in cassa. Le visite per le studentesse e gli studenti, infine, si tengono l’11, 12 e 13 aprile: il biglietto per un giorno per singolo studente o singola studentessa è di 15 euro online e 20 euro in cassa.