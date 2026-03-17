Salta il riscatto per colpa di Spalletti: torna alla Juve dopo 12 mesi

Un colpo di scena che ha del clamoroso, ma che in qualche modo sembrava nell’aria. La Juventus, dopo un anno di prestito, si ritrova a dover fare i conti con il ritorno di un suo giocatore che sembrava ormai destinato a rimanere sotto il controllo dell’Atletico Madrid. Eppure, la manovra di Luciano Spalletti ha mandato tutto all’aria.

Il calciatore in questione è Nico Gonzalez, l’esterno argentino che, durante la stagione in corso, ha vissuto una parentesi importante con i Colchoneros. Era stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni dai bianconeri con l’idea che gli spagnoli lo avrebbero acquistato a titolo definitivo. Una situazione che avrebbe garantito il futuro dell’ex Fiorentina in Spagna, ma che ora è in bilico, tutto grazie alla presa di posizione di Spalletti.

Non solo una semplice voce di corridoio, ma una richiesta formale che ha sorpreso non poco l’ambiente. La reazione del tecnico di Certaldo ha messo in difficoltà sia la Juventus che l’Atletico Madrid, che si trovano ora a dover risolvere una situazione complicata.

Spalletti spiazza la Juventus, chiamata per Nico Gonzalez

La richiesta non è solo una mossa tattica, ma un segnale forte nel panorama calcistico italiano. La Juve sta cercando di rinforzarsi in vista della prossima stagione e, con il suo ormai consolidato sistema di gioco, Spalletti ha bisogno di un calciatore con le caratteristiche che Gonzalez possiede. Una scelta mirata che ha messo in discussione i piani futuri del club spagnolo e che ha portato a un ribaltamento delle aspettative.

La trattativa per il riscatto, che sembrava quasi conclusa, si è bloccata proprio a causa delle nuove dinamiche, un’ulteriore complicazione che, a pochi mesi dalla fine della stagione, cambia il volto del mercato bianconero. La situazione potrebbe anche influire sul piano tecnico e tattico della squadra: se il mancino dovesse tornare a Torino, si aprirebbe un nuovo capitolo, con tutte le incertezze che ne derivano anche per gli altri elementi attualmente presenti nella rosa.