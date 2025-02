La sostenibilità è al centro del Living Garden Hub, il progetto extra-musicale che caratterizzerà Sanremo 2025. Gli organizzatori della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana, dal 9 al 16 febbraio, hanno ideato questo spazio innovativo nella zona strategica di via Giardini di Vittorio Veneto, a soli cinque minuti dal Casinò e a sette dal Teatro Ariston. Un hub green progettato per ospitare eventi, incontri ed attività di tutti i tipi.

Sanremo 2025, arriva il Living Garden Hub

Costruito sul modello del Living Garden, ovvero il “giardino vivente” dove la vita, l’energia solare e la natura coincidono, il Living Garden Hub di Sanremo 2025 integra pratiche eco-friendly nell’allestimento e nella gestione degli spazi. Le iniziative che animeranno lo spazio saranno all’insegna di quattro tematiche centrali: la musica e la sostenibilità, l’innovazione e la territorialità.

Gli spettatori e le spettatrici saranno accolti in un’atmosfera accogliente ed altamente tecnologica, con ledwall e dispositivi avanzati per workshop e presentazioni interattive. A dominare su questa formula è una terrazza con vista sul litorale ligure. Al centro del progetto ci sono musica e high-tech, ma anche altre arti come la letteratura e la gastronomia.

Dall’Ariston al Living Garden Hub: Sanremo 2025 non è solo Festival

Durante la settimana del Festival, il Living Garden Hub ospiterà focus sulle eccellenze enogastronomiche della Riviera e le tradizioni culinarie italiane. L’obiettivo, infatti, non è soltanto celebrare la musica, ma anche l’identità culturale e artistica italiana, guardando al passato e al presente per costruire il futuro.

Nella visione degli organizzatori, il Living Garden Hub sarà “un vero e proprio laboratorio di idee, dove le collaborazioni tra artisti, operatori e appassionati prenderanno vita”. L’appuntamento fisso giornaliero si chiama SanreMix – Esplorando il Festival: artisti, storie e passioni, un format ricco di interviste con ospiti e operatori del settore e approfondimenti su tutto ciò che riguarda la macchina organizzativa della kermesse.

Living Garden Hub, Sanremo 2025 si apre alla città

La media partnership con QN – Quotidiano Nazionale permette di seguire sul sito ufficiale del giornale i momenti salienti di ciò che avviene nel giardino. Il programma è invece disponibile sul sito LGH. Il Living Garden Hub non sarà l’unico spazio attivo al di fuori del Teatro Ariston. Per soddisfare i numerosi turisti e visitatori che affollano la città nella settimana del Festival, il Comune e la Rai hanno lanciato la sesta edizione di Tra palco e città, l’evento diffuso che coinvolge diversi luoghi della città ligure.

Le aree attive sono il Suzuki Stage in Piazza Colombo (per le esibizioni di numerosi ospiti, da giovani talenti a nomi affermati come Raf, BigMama ed Ermal Meta), la Music Cruise a bordo di Costa Toscana, la Casa Coca-Cola all’ultimo piano del Palafiori (per i momenti di relax e divertimento) e le installazioni immersive come il The Mall Sanremo, dedicata ai fiori. Al Polo Museale Santa Tecla, infine, sarà allestita una mostra sui valori delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.