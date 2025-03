Quali sono i borghi italiani più amati dai turisti? Un’indicazione arriva da Holidu, il portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza. La piattaforma ha stilato la Small Cities 2025, la classifica dei 30 paesi sotto i 5.000 abitanti più cercati dai viaggiatori e dalle viaggiatrici per le loro vacanze. L’elenco è ampio e variegato, con una cartina trasversale che attraversa l’Italia da Nord a Sud.

I 30 borghi italiani più amati dai turisti

Nel suo report Holidu ha preso in considerazione le ricerche degli utenti e il volume di ricerca medio mensile, mettendo in relazione questi dati con il numero di abitanti dei vari borghi e il prezzo medio delle case vacanze a notte per ciascuna località presa in esame. Al primo posto della classifica c’è Maratea: la Perla del Tirreno, anche modello di turismo accessibile, conquista il gradino più alto del podio con oltre 111mila ricerche medie mensili.

San Vito Lo Capo e Positano ottengono le medaglie d’argento e di bronzo, con rispettivamente 92mila e 91,5mila ricerche. Portofino, in passato sempre tra le prime tre preferenze, perde una posizione e scivola al quarto posto con oltre 91mila ricerche. La Top 5 è chiusa da Amalfi: il borgo della Costiera, riconosciuto come patrimonio dell’umanità dall’Unesco, sale di due posti rispetto alla passata edizione.

Amalfi in tutto il suo splendore

Completano la Top 10 un borgo siciliano, un laziale, un aostano, un toscano e un lombardo, ovvero Favignana (-6 posizioni rispetto al 2024), Sperlonga, Courmayeur, Pienza e Bormio. A livello regionale, la Lombardia si conferma quella più rappresentata con sei località in classifica: oltre a Bormio, Bellagio è al 13esimo posto, Limone sul Garda al 16esimo, Varenna al 18esimo, Ponte di Legno al 24esimo e San Pellegrino Terme al 25esimo.

Il Trentino-Alto Adige, la Toscana, il Lazio e la Puglia piazzano tre borghi a testa. La Campania e la Sicilia hanno due paesi in graduatoria, tutte le altre otto regioni (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Veneto, Abruzzo, Basilicata, Sardegna e Calabria) hanno un solo borgo. Positano e Portofino restano le destinazioni più costose con 814 euro e 423 euro a notte. Non sono da meno Amalfi e Courmayeur con 317 e 300 euro a notte.

Small Cities 2025: Holidu premia i piccoli centri

Le mete più economiche sono invece Castel del Monte e Peschici con una media di 100 euro a notte. Risultano abbordabili pure Pitigliano, Scilla e Peccioli con rispettivamente 119 euro, 128 euro e 134 euro a notte.

Ecco la Top 30 completa dei borghi italiani più amati dai turisti nel 2025 stilata da Holidu: