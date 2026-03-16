Snobba la Juve per la MLS: Spalletti resta senza bomber - Leonardo.it

Luciano Spalletti, dopo aver preso le redini della Juventus lo scorso anno, si trova adesso in una situazione imprevista. La squadra bianconera sta affrontando una difficoltà che potrebbe compromettere le sue ambizioni per la prossima stagione. In attesa di capire cosa ne sarà della trattativa per il rinnovo di Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto nel giugno prossimo, Robert Lewandowski, uno dei bomber più letali al mondo, ha deciso di snobbare la Serie A per la MLS, lasciando i bianconeri a mani vuote.

Non si parla di un semplice trasferimento, ma di una decisione che spiazza. Lewandowski, il centravanti che sarebbe stato il rinforzo ideale per l’attacco della squadra piemontese, ha scelto di partire per gli Stati Uniti. La proposta della Major League Soccer è risultata più allettante, nonostante l’interesse della Juventus, che avrebbe potuto essere il suo futuro club in Italia. Eppure, l’appeal della MLS sembra aver avuto la meglio, un colpo che lascia la Juve con poche certezze in attacco e Spalletti senza il bomber di riferimento su cui eventualmente puntare, proprio insieme al serbo.

La Juventus e la sfida dell’attacco

Lewandowski, per la sua classe e il suo impatto in campo, rappresentava la soluzione ideale per la Juventus. Dopo una stagione difficile, con una squadra che aveva bisogno di un grande centravanti per puntare al vertice della Serie A e alle competizioni europee, il suo arrivo sarebbe stato il colpo che tutti aspettavano. Ma l’offerta statunitense è risultata difficile da ignorare. Anche se mancano comunicazioni ufficiali e quant’altro, la sensazione è che il calciatore del Barcellona volerà alla volta degli States dopo la naturale scadenza di contratto con i blaugrana.

Per la Juventus questa scelta è un duro colpo. Non solo perché priva di un attaccante che avrebbe potuto garantire gol a raffica, ma anche perché si svela un dato interessante: la Serie A sembra perdere sempre più terreno rispetto ad altri campionati. La MLS, da tempo in crescita, attrae sempre più giocatori di livello mondiale, e non solo per l’aspetto economico. Il fascino degli Stati Uniti e il progetto sportivo ambizioso stanno cambiando le dinamiche del calcio internazionale.