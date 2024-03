Dall’India al Marocco, dalla Colombia all’Indonesia, la Fondazione Schwab per l’imprenditoria sociale ha assegnato i Social Innovation Awards 2024 a 16 organizzazioni e imprese internazionali che stanno dando un contributo significativo alla società del futuro. I riconoscimenti, conferiti dalla fondazione di Klaus Schwab sorella del World Economic Forum che organizza ogni inverno il meeting di Davos, premiano gli innovatori sociali che con i loro approcci innovativi e la voglia di un cambiamento positivo, hanno la visione per plasmare una società equa, inclusiva e sostenibile.

Social Innovation Awards 2024: i 16 vincitori

La Schwab Foundation ritiene che esistano diverse strade per guidare e sostenere l’innovazione sociale: la politica, il mondo accademico e le imprese sociali. Per promuovere una cultura della pace, i Social Innovation Awards riconoscono gli imprenditori e le figure istituzionali che lavorano in collaborazione con le comunità di base e che sono capaci di combinare gli obiettivi economici con quelli sociali.

“I Social Innovation Awards 2024 rappresentano un gruppo eterogeneo di imprenditori e innovatori che stanno guidando il cambiamento necessario per creare un futuro più sostenibile e inclusivo – spiega Hilde Schwab, la moglie di Klaus e co-fondatrice della fondazione –. Il potenziale collettivo di questa comunità offre un faro di speranza per agire con scopo e collaborazione in momenti di incertezza come quelli attuali”.

Un cambiamento positivo: è ciò che premiano i Social Innovation Awards 2024

Le aree al centro dei Social Innovation Awards di quest’anno sono la salute e l’assistenza sanitaria, l’istruzione e la ricerca, l’emancipazione di donne e giovani, la finanza sostenibile, la riduzione della povertà e l’impatto dei cambiamenti climatici. I premi sono divisi in quattro categorie, a seconda della missione e del ruolo ricoperto dai 16 destinatari dei riconoscimenti.

Gli imprenditori sociali si distinguono per l’uso di approcci innovativi e orientati al mercato per affrontare direttamente le questioni sociali. I premiati sono otto: dall’indiana Ajaita Shah (CEO e fondatrice di Frontier Markets, piattaforma commerciale al femminile che porta connessione e servizi web alle famiglie rurali) alla cinese Xia Li, fondatrice di Shenzhen Power-Solution, azienda di impianti solari domestici.

Ajaita Shah, Frontier Markets (India);

Mohamed Amine Zariat, Tibu Africa (Marocco);

Catalina Cock Duque, Fundación Mi Sangre (Colombia);

Gerald Abila, Barefoot Law (Uganda);

Rudayna Abdo, Thaki (Libano);

Shuchin Bajaj, Ujala Cygnus Hospitals (India);

Temie Giwa-Tubosun, LifeBank (Nigeria);

Xia Li, Shenzhen Power-Solution (Cina).

Chi ha vinto ai Social Innovation Awards 2024

Gli innovatori sociali aziendali sono leader all’interno di multinazionali o imprese regionali che guidano lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e iniziative volte ad affrontare sfide sociali e ambientali. I premiati in questa categoria sono due: Saugata Banerjee di EssilorLuxottica (Singapore) e Ruchika Singhal di Medtronic LABS (Stati Uniti). Diversamente da loro, gli innovatori sociali collettivi sono organizzazioni che, riunendo risorse, competenze e prospettive diverse, lavorano insieme per sviluppare soluzioni innovative e sostenibili per sfide sociali e ambientali critiche. In questa categoria, i premiati sono sette per tre organizzazioni:

Angela Gichaga, Financing Alliance for Health (Kenya);

Domingo Peas Nampichkai, Atossa Soltani e Belén Páez, Amazon Sacred Headwaters Alliance (Eduador, Perù);

Jennifer Blatz, Vanessa Carlo-Miranda e Colin Groth, StriveTogether (Stati Uniti).

Infine, gli innovatori sociali pubblici sono personalità che operano all’interno di governi o di organizzazioni internazionali e utilizzano il potere dell’innovazione sociale per creare un bene pubblico attraverso politiche, regolamentazioni e iniziative pubbliche. I premiati sono tre:

Chantal Line Carpentier, UNCTAD – Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Svizzera);

Vivi Yulaswati, Ministero della Pianificazione Nazionale (Indonesia);

Juan Manuel Martínez Louvier, INAES – Instituto Nacional de la Economía Social (Messico).

Le biografie dei vincitori dei Social Innovation Awards 2024 sono disponibili sul sito della Schwab Foundation for Social Entrepreneurship nella sezione Awards.

