Spalletti detta le condizioni per restare alla Juve: Rudiger e altri QUATTRO - Leonardo.it

La Juventus si prepara a una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione, ma la permanenza di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera sembra essere condizionata da una serie di rinforzi mirati. Il tecnico, arrivato a Torino nel corso della stagione in corso con grandi aspettative per sostituire l’esonerato Igor Tudor, avrebbe già fatto sapere alla dirigenza quali giocatori vorrebbe portare a Juventus per costruire una squadra competitiva, pronta a lottare su più fronti. In cima alla lista di acquisti richiesti da Spalletti ci sarebbe il nome di Antonio Rudiger, difensore centrale che a giugno 2026 sarà svincolato dal Real Madrid.

I cinque acquisti richiesti da Spalletti

Secondo le indiscrezioni, Spalletti avrebbe chiesto ben 5 nuovi acquisti per il prossimo mercato estivo. Il primo nome sulla lista è proprio quello di Rudiger, difensore di grande esperienza, che ha militato ai vertici del calcio europeo, prima con la Roma, insieme al tecnico di Certaldo, e ora con il Real Madrid. La sua situazione contrattuale, in scadenza al termine della stagione, lo rende un obiettivo molto interessante, soprattutto per una Juventus che necessita di rinforzare la difesa e di dare solidità al reparto arretrato.

Spalletti sembra voler puntare su un mix di qualità ed esperienza. Oltre al centrale tedesco, la Juventus si guarda attorno per rinforzare anche altri reparti, ma i dettagli sugli altri obiettivi sono ancora top secret. Tra i nomi che potrebbero entrare nel mirino ci sono alcuni giocatori di livello internazionale con Spalletti che mira a una squadra in grado di competere con le big d’Europa.

Difficoltà economiche e calciomercato

Spalletti è ben consapevole delle difficoltà economiche che il club bianconero sta affrontando, ma la sua richiesta di acquisti mirati testimonia la volontà di puntare su giocatori pronti a fare la differenza fin da subito. Il suo arrivo ha portato un approccio molto pratico e concreto. Il tecnico ha voluto subito mettere le cose in chiaro: per proseguire il lavoro alla Juventus, sarà necessario intervenire sul mercato per rinforzare la squadra. Le aspettative dei tifosi sono alte e la dirigenza dovrà rispondere prontamente alle richieste del tecnico, soprattutto in un periodo in cui la Juventus è alla ricerca di una nuova identità calcistica.