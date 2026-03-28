Sport in lacrime, un brutto male se lo è portato via a soli 25 anni - Leonardo.it

Un’altra tragedia ha colpito il mondo dello sport. L’hockey, che già di per sé è un ambiente di sacrificio e passione, ha dovuto fare i conti con una perdita improvvisa e dolorosa. A soli 25 anni, Jacob Winterton non ce l’ha fatta nella sua battaglia contro il cancro, lasciando un vuoto profondo nella comunità sportiva.

La carriera di Jacob Winterton

Winterton ha giocato per squadre prestigiose come i Flint Firebirds e gli Oshawa Generals. La sua carriera, promettente e piena di speranze, sembrava essere solo all’inizio. Successivamente, Jacob ha deciso di proseguire il suo cammino sportivo con gli University of Guelph Gryphons.

A nulla sono serviti i suoi sforzi sul ghiaccio, lottando con determinazione e cuore, sia dentro che fuori dal campo. La battaglia con la malattia, purtroppo, ha avuto la meglio su di lui. La notizia del suo decesso, avvenuto in seguito a una lunga lotta, è stata comunicata ufficialmente dalla OHL (Ontario Hockey League), che ha espresso il suo cordoglio per la perdita di un giovane talento che aveva lasciato il segno in tutte le squadre in cui aveva militato.

Il legame con la famiglia Winterton

Un elemento che rende questa tragedia ancora più personale per molti è il legame di sangue che univa Jacob al mondo del hockey a livello professionale. Suo fratello, Ryan Winterton, è un attaccante di spicco dei Seattle Kraken nella NHL. La notizia della morte di Jacob ha colpito anche lui duramente, come confermato da chi conosceva la famiglia Winterton.

Il mondo dello sport si stringe attorno ai familiari, agli amici e ai compagni di squadra di Jacob Winterton, che in questi anni hanno visto in lui non solo un atleta, ma una persona che ha lottato contro una malattia terribile con la stessa tenacia e dedizione che metteva ogni giorno sul ghiaccio.