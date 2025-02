In Italia sei startup su cento hanno un impatto ambientale o sociale positivo. Lo rivela l’ultima edizione del rapporto annuale di Social Innovation Monitor, gruppo internazionale di ricercatrici e ricercatori con un focus su innovazione e imprenditorialità coordinato da Paolo Landoni del Politecnico di Torino. L’analisi parte dai numeri del Ministero delle Imprese e del Made in Italy: alla fine del 2022 si contavano 14.264 startup e PMI innovative.

Cos’è una startup a impatto ambientale o sociale positivo

Per aziende ad impatto ambientale o sociale positivo, si intendono tutte quelle attività economiche che hanno effetti positivi su ambiente e territorio, comunità e persone. Nel mondo delle startup, imprese giovani ed innovative, ad alto contenuto tecnologico e con forti potenzialità di crescita, capaci di investire nella sostenibilità e di lasciare un’impronta positiva sull’ambiente e sulla società.

Nel quadro normativo italiano, esistono tre tipi di imprese di questo genere: le società benefit (benefit corporation), le B Corp e le imprese sociali. Passando alle startup, la Legge di stabilità del 2016 ha introdotto le Siavs, startup innovative a vocazione sociale. Una forma giuridica che si applica a specifici settori: assistenza sociale e sanitaria, educazione, istruzione e formazione, formazione extra-scolastica, universitaria e post-universitaria, servizi culturali, tutela dell’ambiente, turismo sociale, valorizzazione del patrimonio culturale.

Sei startup italiane su cento hanno un impatto ambientale o sociale positivo

Su un totale di 10.629 startup innovative che alla fine del 2023 risultano iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese, il rapporto del SIM conta 142 Siavs operative: il 20% in meno rispetto all’anno precedente. Due su tre di queste startup hanno sede al Nord. Discorso diverso per le società benefit che nel 2023 sono diventate 2.795 (+710 rispetto al 2022), tra cui 511 startup innovative. Le B Corp sono passate a 276, di cui però soltanto 13 sono startup.

Il dato significativo arriva guardando a tutte le startup ad impatto sociale e ambientale, che siano inquadrate o meno nelle forme di benefit corporation, B Corp, imprese sociali e Siavs: in questo caso, si arriva a un totale di 640, con il +9% rispetto all’anno precedente e pari al 6% del totale. La Lombardia è la regione che ne conta il maggior numero: 258. In generale, è sempre il Nord ad avere la maggioranza di queste realtà.

Come crescono società benefit, B Corp e Siavs

Rimane un problema di sostenibilità economica per questo segmento. Analizzando i bilanci del 2022 e un campione di 462 startup a impatto sociale e ambientale, il report dimostra che i ricavi medi ammontano a 117.500 euro e sono molto diversi da quelli mediani, fermi a 13.200 euro. Per molte di queste giovani aziende, i ricavi sono ancora pari a zero. L’obiettivo per il futuro immediato è proprio trasformare piattaforme del genere in imprese economicamente solide.

Il modello in termini di ricavi, dipendenti e risorse finanziarie è quello di Epicode (startup romana che offre corsi di formazione online per lavorare nel tech) e di Up2You, piattaforma milanese di consulenza e strategie di sostenibilità per le aziende. In media, i ricavi annui di realtà di questo genere sfiorano i 3 milioni di euro, con una crescita media del 117%, 20 dipendenti e oltre 4 milioni di finanziamenti raccolti.