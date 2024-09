Un anno scolastico completamente immersi nella natura: è l’innovativo progetto educativo Strade Maestre, ideato da Marcello Paolocci, Marco Saverio Loperfido e Niccolò Gori Sassoli e realizzato in collaborazione con Aigae, l’associazione italiana delle guide ambientali escursionistiche. Una vera e propria classe nomade, protagonista di un viaggio lungo e lento e di un’esperienza di vita comunitaria che parte il 16 settembre e si conclude a giugno del 2025.

Strade Maestre, scuola di cammino e vita

L’impresa comincia a Orvieto, arriva a Palermo e poi risale l’Italia fino a Trieste per oltre tremila chilometri di cammino in 240 giorni complessivi. Il gruppo in partenza è formato da sette ragazze e ragazzi tra i 17 e i 18 anni e tre adulti che li accompagnano: guide che svolgono anche il ruolo di insegnanti.

La casse (l’iscrizione è aperta ad un massimo di 12 iscritti agli ultimi tre anni delle scuole superiori) segue a piedi un lungo trekking attraverso l’Italia, alternando giornate di cammino a periodi residenziali. L’attività didattica prende spunto dal territorio attraversato: città e paesi, montagne e campagne, siti archeologici, musei, fabbriche e laboratori di artigiani.

Strade Maestre, l’Italia ha la sua prima classe nomade

Adolescenti e adulti si fermano a dormire in tende e nelle foresterie di comuni, associazioni, aziende, parrocchie e fattorie. Ma deviazioni, incontri e soste impreviste fanno parte dell’approccio della scuola. “Un percorso di apprendimento che genera meraviglia, una ricerca, un’avventura, un pellegrinaggio a cui ciascuno può offrire un contributo e arricchire di significato”, spiegano gli organizzatori.

“Consideriamo Strade Maestre una piattaforma in divenire, generativa, aperta e modulare, che in prospettiva consentirà a un numero crescente di gruppi classe di mettersi in viaggio, nello stesso anno scolastico, usando la rete di percorsi e di luoghi-tappa già rodata”, aggiungono i promotori. Si parte con una classe del liceo scientifico, ma in futuro sono già previste classi di altri indirizzi.

Chi c’è dietro la scuola in cammino Strade Maestre

Dietro Strade Maestre ci sono Marcello Paolocci e Marco Saverio Loperfido: il primo laureato in Storia, biografo, guida ed ideatore del sentiero di Palliccio e del cammino di Germanico in Umbria; il secondo laureato in Filosofia, ideatore e promotore del progetto Ammappalitalia. A loro si è unito il giornalista Niccolò Gori Sassoli, attivo con il festival CamminaMenti e responsabile relazioni con i media dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile.

Completano il gruppo organizzativo Emilio Ruffolo, Federica Silvestrelli ed Emanuela Vanda. Le guide-insegnanti coinvolte nel primo anno scolastico insieme a Paolocci e Loperfido sono Roberta Cortella (regista e autrice di serie e documentari), Laura Ciaghi (accompagnatrice di media montagna e dottoressa forestale) e il docente Federico Coglitore, attivo in progetti di cooperazione, agricoli e forestali.

